Дороги и мосты Самарской области диагностируют и занесут в электронный банк данных

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определило подрядчика, который займется формированием электронного банка данных по результатам диагностики автодорог регионального или межмуниципального значения и мостовых сооружений на них.
Итоги соответствующего аукциона опубликованы на портале госзакупок.
Основанием для проведения работ послужило постановление регправительства от 27 ноября 2013 г. №677 "Об утверждении государственной программы региона "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)".
Цена контракта составила 16,3 млн рублей. Из них 11 млн руб. выделят из областного бюджета в 2018 г., еще 5,3 млн руб. - в 2019 году.
Победителем торгов стало ООО "ДорТехПроект+". До 1 июня 2019 г. компания должна выполнить все работы по диагностике и комплексному обследованию дорог и мостов региона, сформировать на основе этих материалов единый электронный банк данных и информационно-аналитическую систему по управлению состоянием автомобильных дорог и искусственных сооружений на основе автоматизированного банка дорожных данных "Титул-2005".
Согласно аукционной документации, цель работ - получение полной, объективной и достоверной информации о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и транспортно-эксплуатационном состоянии, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям движения с целью рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог.
Кроме того, минтранс рассчитывает, что формирование реестра позволит повысить эффективность использования средств и материальных ресурсов, направляемых на реконструкцию, ремонт и содержание дорожной сети, и оптимизировать методы организации дорожного движения, повысить пропускную способность дорог и безопасность движения.
Согласно опубликованному техническому заданию, подрядчик будет проводить работы в несколько этапов. Первый этап включает в себя комплексное обследование автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с занесением результатов в электронный банк данных. Общая протяженность дорог составит 102,3 км.
Кроме того, в перечень работ входит видеосъемка 7 тыс. км дорог для визуализации их конструктивных элементов, обустройства, обстановки, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, с занесением информации в электронный банк данных.
После этого подрядчик приступит к диагностике и испытанию мостовых сооружений с занесением результатов в электронный банк данных. Нужно будет диагностировать 68 мостов общей протяженностью 4,8 тыс. пог. м и провести испытания двух мостов общей протяженностью 121,3 метра.
В рамках обследования дорог будут определены их геометрические параметры, а также характеристики установленного на них оборудования и элементов обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений, водопропускных труб, объектов дорожного сервиса с определением географических координат, местоположение инженерных коммуникаций и рекламных конструкций.
При этом в техзадании отмечается, что углы поворота трассы автомобильной дороги должны быть определены с погрешностью не более 1 градуса.
После сбора сведений подрядчик разработает проект организации дорожного движения. В документации закупки отмечается, что при этом подрядчику необходимо будет учитывать анализ аварийности и детально изучить места концентрации ДТП.
"Особое внимание необходимо уделять местам размещения дошкольных и школьных учреждений, объектов оказания медицинской помощи и др. Уточнять места их расположения и режимы работы. Детально изучать границы зон опасных участков учебных заведений и зон обслуживания медучреждений", - отмечается в техническом задании.
Кроме того, отдельно будут уточняться места организованных и вновь устраиваемых пешеходных переходов, с учетом их востребованности и соответствия местам формирования пешеходных потоков. Будут учтены и местные условия для проектирования местных проездов вдоль застройки и исключения многочисленных выездов на дорогу, а также перспективы развития населенных пунктов и изменения границ их застройки.
Также в рамках работы будут определены участки, на которых необходимо устройство освещения дороги и устройство тротуаров и пешеходных дорожек, с учетом уже существующих тротуаров и освещения.
Результатом оказания услуг должна стать информационно-аналитическая система на основе АБДД, включающая технический паспорт и результаты диагностики по каждой автомобильной дороге и по каждому мосту, данные видеосъемки и проекты организации дорожного движения. Объединенная база данных будет установлена на сервер заказчика и синхронизирована с имеющимися данными и справочниками.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
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Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
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