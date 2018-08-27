16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Судебные приставы взыскали более 1 млрд рублей в бюджет В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка Участники BIG DIVE феста вышли с ухой из воды Дмитрий Лескин: "Фактор личности играет ключевое значение в процессе воспитания" Алексей Дегтев: Необходимо увеличивать объем живого общения детей с педагогами

Общество

Самарские зоозащитники требуют наказать мужчину, ударившего собаку на глазах у детей

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 215
Версия для печати

В интернете появилась петиция на имя главы региона с просьбой обратить внимание на ситуацию с жестоким обращением с животными в Самаре.

Петицию создали после того, как полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту избиения собаки Дины на Мехзаводе.

Напомним, собаку туда подбросили зимой. За ней ухаживали местные жители, ее куратором стала Елена Айхлер, и Дину стали готовить к стерилизации. Но 5 июня животное избили, и ветеринары диагностировали у нее кровоизлияние в мозг. По словам Елены Айхлер, сделал это сотрудник местной управляющей компании. Когда она рассказала об этом в весьма эмоциональной форме в соцсетях, мужчина подал на нее в суд за оскорбление, выиграл его, и теперь Айхлер должна заплатить ему 3000 рублей.

Между тем зоозащитники намерены добиваться возбуждения уголовного дела за жестокое обращение с животным. "Во время разбирательств в суде он постарался доказать, что был прав, избивая собаку. Он заявил, что защищался. Но во время избиения собака была на привязи и не представляла опасности. Во время суда он заявил: "Собаки не выживают, когда у них идет кровь носом". Значит, он целенаправленно шел ее убивать?" — пишут создатели петиции.

Не до конца понятно, почему они обращаются к главе региона, а не к прокурору Самарской области Константину Букрееву или к начальнику областного ГУ МВД генералу Александру Винникову. Однако ранее зоозащитники сообщали о намерении писать жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Миленин 27 августа 2018 20:02 В селе Торновое женщина самовольно снесла советский памятник

не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю

глеб ковалёв 15 августа 2018 08:53 На Московском шоссе и ул. Ново-Садовой установят 600 дорожных камер

и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!

Евгений eman1305 08 августа 2018 17:52 Реконструированный Ботанический сад планируют открыть для посетителей в сентябре

Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...

Анатолий Илларионов 01 августа 2018 12:39 Большинство самарцев проголосовали за переезд зоопарка за больницу Середавина

Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Фестиваль цветов "Цветущая Самара"

Фестиваль цветов "Цветущая Самара"

Подготовка к фестивалю цветов в полном разгаре

Подготовка к фестивалю цветов в полном разгаре

В Самаре отметили День Воинской славы

В Самаре отметили День Воинской славы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2