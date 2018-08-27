Самарские зоозащитники требуют наказать мужчину, ударившего собаку на глазах у детей

В интернете появилась петиция на имя главы региона с просьбой обратить внимание на ситуацию с жестоким обращением с животными в Самаре.

Петицию создали после того, как полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту избиения собаки Дины на Мехзаводе.

Напомним, собаку туда подбросили зимой. За ней ухаживали местные жители, ее куратором стала Елена Айхлер, и Дину стали готовить к стерилизации. Но 5 июня животное избили, и ветеринары диагностировали у нее кровоизлияние в мозг. По словам Елены Айхлер, сделал это сотрудник местной управляющей компании. Когда она рассказала об этом в весьма эмоциональной форме в соцсетях, мужчина подал на нее в суд за оскорбление, выиграл его, и теперь Айхлер должна заплатить ему 3000 рублей.

Между тем зоозащитники намерены добиваться возбуждения уголовного дела за жестокое обращение с животным. "Во время разбирательств в суде он постарался доказать, что был прав, избивая собаку. Он заявил, что защищался. Но во время избиения собака была на привязи и не представляла опасности. Во время суда он заявил: "Собаки не выживают, когда у них идет кровь носом". Значит, он целенаправленно шел ее убивать?" — пишут создатели петиции.

Не до конца понятно, почему они обращаются к главе региона, а не к прокурору Самарской области Константину Букрееву или к начальнику областного ГУ МВД генералу Александру Винникову. Однако ранее зоозащитники сообщали о намерении писать жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела.