На "Самара Арене" откроют музей спорта

Министерство культуры Самарской области по поручению главы региона Дмитрия Азарова занимается разработкой концепции музея спорта, который откроют на стадионе "Самара Арена".

В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 под председательством врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова были представлены первые итоги работы по созданию музея.

По информации замминистра - руководителя департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области Ирины Калягиной, в настоящее время формируется рабочая группа по разработке концепции музея, в состав которой войдут представители регионального министерства спорта, управления государственной архивной службы области, музея им. Алабина, спортивной общественности.

Министерство культуры изучает опыт ведущих мультимедийных музеев спорта (спортивные музеи регби, олимпийские музеи, мультимедийный музейный комплекс "Музей СКА", музей футбольного клуба "Спартак", Музей ФИФА, Музей НХЛ). В экспозиции самарского музея спорта планируют сделать акцент на мультимедийных технологиях и интерактивном взаимодействии.

Предположительно, музей спорта будет включать несколько комплексов: историю самарского спорта (19-20 вв.); спорта современности (с 2000 г. по настоящее время; представление основных видов спорта и федераций); зал спортивной славы (экспозиция о выдающихся спортсменах и тренерах, олимпийских чемпионах, чемпионах мира и Европы); зал чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (экспозиция о подготовке, строительстве стадиона, наследии); церемониальный зал; интерактивную игровую зону; 3D-кинотеатр.