Лечащего врача матери тройняшек будут судить за смерть пациентки

В Самаре с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения уголовное дело акушера-гинеколога. Ее подозревали в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 21 апреля 2016 г. в одну из больниц Самары поступила 31-летняя Елена Николаева на 31-32 неделе беременности. 10 мая ей сделали кесарево сечение. У Елены родились тройняшки.
После операции женщина находилась под наблюдением лечащего врача, которая теперь является обвиняемой. Через несколько дней состояние пациентки ухудшилось, а 13 мая ее перевели в реанимацию. При этом, по словам родственников Елены, она неоднократно жаловалась врачам на свое состояние, но у молодой мамы даже не хотели брать анализы. В итоге у Елены начался сепсис.
Только 18 июня ей сделали операцию. 24 августа женщину перевели на лечение в другую больницу, где она скончалась 6 сентября.
Как рассказывал ранее Волга Ньюс муж Елены, всего она перенесла семь операций из-за сепсиса. В итоге у женщины были поражены все ткани.
По версии следствия, лечение, которое в мае 2016 г. проводила лечащий врач матери тройняшек, не соответствовало имеющемуся у женщины заболеванию и не предотвратило развитие опасных для жизни осложнений, усугубило тяжесть состояния потерпевшей, что привело к смерти.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....