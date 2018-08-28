Лечащего врача матери тройняшек будут судить за смерть пациентки

В Самаре с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения уголовное дело акушера-гинеколога. Ее подозревали в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 21 апреля 2016 г. в одну из больниц Самары поступила 31-летняя Елена Николаева на 31-32 неделе беременности. 10 мая ей сделали кесарево сечение. У Елены родились тройняшки.

После операции женщина находилась под наблюдением лечащего врача, которая теперь является обвиняемой. Через несколько дней состояние пациентки ухудшилось, а 13 мая ее перевели в реанимацию. При этом, по словам родственников Елены, она неоднократно жаловалась врачам на свое состояние, но у молодой мамы даже не хотели брать анализы. В итоге у Елены начался сепсис.

Только 18 июня ей сделали операцию. 24 августа женщину перевели на лечение в другую больницу, где она скончалась 6 сентября.

Как рассказывал ранее Волга Ньюс муж Елены, всего она перенесла семь операций из-за сепсиса. В итоге у женщины были поражены все ткани.

По версии следствия, лечение, которое в мае 2016 г. проводила лечащий врач матери тройняшек, не соответствовало имеющемуся у женщины заболеванию и не предотвратило развитие опасных для жизни осложнений, усугубило тяжесть состояния потерпевшей, что привело к смерти.