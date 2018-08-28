На площадке у входа в СОУНБ состоится финал областного конкурса скоростного чтения

Перед центральным входом в Самарскую областную универсальную научную библиотеку 9 сентября в 12:00 состоится финал областного конкурса скоростного чтения "Книжное ГТО", сообщила пресс-служба СОУНБ.

Будут определены самые быстрые чтецы в четырех возрастных категориях: учащиеся школ 2-5 классов, 6-8 классов, 9-11 классов и взрослые.

В отборочном этапе конкурса, стартовавшего в апреле, приняли участие более 1 тыс. человек из 18 муниципальных образований Самарской области. 20 июля были подведены промежуточные результаты, по итогам которых в финал прошли 152 участника.

Победители получат призы и подарки от партнеров и спонсоров конкурса: самарского театра "Город", фирмы "Нектар", производящей натуральные соки и нектары, а также исторического парка "Россия - Моя история", единственного в мире мультимедийного комплекса, представляющего историю нашей страны с древнейших времен до наших дней.