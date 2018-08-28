Эксперты развеяли мифы о КОИБах

Во вторник, 28 августа, в Самаре на площадке компании "Открытый код" состоялось экспертное обсуждение вопросов, связанных с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней — КОИБов. Участие в дискуссии приняли члены областного избиркома, известные региональные журналисты, политики и общественные деятели.

Собравшиеся попытались ответить на вопросы: можно ли доверять работе КОИБов? Как отреагирует машина на попытки фальсификации и подтасовки голосов? Возможно ли запрограммировать КОИБ на определенный результат?

Ведущая встречи, директор общественной организации "За информационное общество" Анастасия Кнор напомнила, что применение КОИБов в стране началось в 2003 году. В Самарской области прецедентов, ставивших бы под сомнение корректность их работы, пока не возникало. 9 сентября на территории региона будет работать 53 комплекса трех типов конструкции.

По словам представителя самарского избиркома Виталия Гренчука, сам порядок использования КОИБов исключает возможность фальсификаций. Так, управлять устройством могут только специально обученные операторы из числа членов УИК. Полный избирательный цикл включает пять стадий. Начинается работа с ввода исходных данных, таких как количество кандидатов, число бюллетеней и т. д.

"Данные вводят в КОИБ с флеш-носителя, при этом председатель комиссии расписывается, что никакой дополнительной информации на флешке нет", — заверил Гренчук.

После этого оператор тестирует комплекс, загружая в него бюллетени с одной галочкой, со всеми галочками и вообще без галочек. Последние два вида автоматически "выбрасываются" КОИБом как недействительные. Не принимается также бюллетень без печати.

Далее комплекс переводится в режим стационарного голосования. "Установка режима в день голосования возможна только в 8 утра, не раньше, что опять же исключает возможность фальсификации", — отметил специалист. Уже в конце дня комплекс переходит в режим переносного голосования, когда в КОИБ по одной вводятся бюллетени граждан, проголосовавших на дому.

Последний режим "подведение итогов", при котором комплекс перестает принимать бюллетени. На этом этапе в КОИБ вводится дополнительная информация: общее число избирателей, количество погашенных бюллетеней и т. д. Результатом должно стать выполнение контрольных соотношений. К примеру, число бюллетеней в ящиках равняется сумме действительных и недействительных бюллетеней. Невыполнение соотношений является основанием для ручного пересчета голосов.

Присутствовавшие на встрече участники предвыборной гонки кандидат в губернаторы области Александр Степанов и кандидат в депутаты госдумы Игорь Ермоленко поинтересовались, существует ли возможность программирования комплекса на выдачу определенного результата. Виталий Гренчук заверил, что программное обеспечение КОИБ опломбировано, поэтому возможность вмешательства исключена.

Тезис подтвердили независимые эксперты. "При разработке КОИБов ЦИК РФ выдвинул требования, чтобы программное обеспечение комплекса прошло сертификацию на отсутствие не декларированных возможностей, — поясняет начальник отдела информационной безопасности компании "Открытый код" Вячеслав Тодоров. — То есть программа выполняет только те функции, которые необходимы для осуществления голосования. Ничего другого ввести или запрограммировать нельзя. Об этом имеется заключение специальной лаборатории".

Игорь Ермоленко привел в пример одну из выборных кампаний прошлых лет, когда результаты КОИБ не совпали с данными ручного пересчета.

Глава облизбиркома Вадим Михеев призвал не списывать со счетов человеческий фактор. "В истории избирательных кампаний по всей России были примеры, когда ТИК принимал решения о ручном пересчете, а недобросовестные члены УИК намеренно искажали правильные данные", — сказал Михеев.

Итог дискуссии провел представитель общественной палаты Павел Покровский "Сегодня в XXI веке мы вынуждены считаться с автоматизацией избирательного процесса. Обсуждаемые возможности фальсификации — это скорее домыслы. Чтобы их развеять, нужно предусмотреть дополнительные возможности для корпуса наблюдателей", — считает Покровский.