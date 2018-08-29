Что смотреть на фестивале "Золотая репка" в "СамАрте"

С 1 по 9 сентября в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" пройдет ХIII Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи "Золотая репка".

Лаборатория

1 сентября начнет работу лаборатория молодой режиссуры — часть программы "Репки". Четыре режиссера за четыре дня должны создать экспресс-спектакли по современным пьесам. Участники лаборатории этого года — выпускники московского РИТИ (ГИТИС) и петербургского РГИСИ (СПбГАТИ). Ученицы Сергея Женовача Надя Кубайлат и Яна Селезнева взяли пьесы "Четвертый богатырь" Родиона Белецкого (12+) и "Девятый выпуск" Елены Исаевой (12+). Выпускники мастерской Вениамина Фильшинского Ярослав Рахманин и Петр Чижов ставят пьесы "Про того, который ходил страху учиться" Михаила Бартенева (12+) и "Папа уходит. Мама врет. Бабушка умирает" Фабьен Ивер (16+).

Зрителям результаты лаборатории покажут 5 и 6 сентября в 12:00 и 14:00.

Спектакли

Участниками короткой фестивальной программы "Золотой репки" в этом году стали театры из Москвы и Тольятти.

"Сказки Пушкина" (6+), Самарский театр юного зрителя "СамАрт", 7 сентября, 11.00

Спектакль Татьяны Наумовой и Павла Самохвалова по "Сказке о Золотом петушке", "Сказке о царе Салтане" и "Сказке о рыбаке и рыбке".

"Чудо-радуга" (3+), Московский областной театр кукол, 8 сентября, 11.00 и 13.00

Московский областной государственный театр кукол представит спектакль для самых маленьких "Чудо-радуга". "Это постановка для самых чистых и открытых к восприятию чудес зрителей, для тех, кто еще слышит шепот ветра, понимает язык птиц и видит солнечные лучи", — обещает анонс. Режиссер спектакля — Олег Лабозин.

"Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим" (16+), Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой (г. Москва), 8 сентября, 16.00

Постановка Татьяны Михайлюк по пьесе австрийского драматурга Хольгера Шобера (перевод Александра Филиппова-Чехова). Для немецкого подростка Томаса, отправившегося с классом на экскурсию в Освенцим, сухие цифры из учебника превращаются в реальные судьбы. Ужас деяний Третьего рейха подросток осознает сначала на месте трагедии, а позже — столкнувшись с польским полицейским Томашем: трагическая судьба его родных вписана в историю этого лагеря смерти

"Как закалялась сталь" (16+), Тольяттинский драматический театр "Колесо" им. Г. Б. Дроздова, 9 сентября, 18.00

Спектакль, поставленный Михаилом Чумаченко к 100-летию революции 1917 года. На пепелище прежнего мира появляется новая идеология. Одинокий бунтарь Павка Корчагин борется за идеалы революции, все мысли и поступки ведут его в "светлое будущее". Но будет ли оно таким светлым, как представлялось герою?

"Золотая репка" — не конкурсный фестиваль, но всю программу форума будет отсматривать и обсуждать группа экспертов, в которую войдут Михаил Бартенев (драматург, руководитель лаборатории молодой режиссуры, г. Москва), Олег Лоевский (руководитель лаборатории молодой режиссуры, директор фестиваля "Реальный театр", г. Екатеринбург), театральные критики Владимир Спешков, (г. Челябинск), Сергей Гогин (г. Ульяновск) и другие специалисты театра.