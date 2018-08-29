В Сергиевске впервые пройдет "Яблочный фест"

Яблочное оригами и жонглирование, кулинарный конкурс и дегустация яблочных блюд — все это впервые на празднике "Яблочный фест", который состоится в воскресенье, 2 сентября, в 12.00 на центральной площади села Сергиевск Самарской области.

Не случайно местом проведения стал Сергиевск, который слывет "Яблочной столицей" Самарской губернии. В этом районе находятся крупнейшие сады, где выращивают десятки сортов яблок, клубники, смородины. Именно волжские фрукты, благодаря уникальному микроклимату местности, обладают неповторимым вкусом и насыщенным стойким ароматом. Выращенные на родной земле, в привычном климате, они наиболее полезны нашему организму.

"Яблочный фест" станет не просто развлечением и угощением. Опытные агрономы садоводческого предприятия "Сургутское" проведут мастер-классы по обрезке, прививкам и другим методам ухода за садом. Дачникам и владельцам приусадебных участков наверняка будет интересно послушать о современных методах борьбы с вредителями, о новых сортах, выведенных с учетом нашей зоны, да и просто приобрести проверенные саженцы.

Каждый интересующийся сможет задать агроному вопрос: какой сорт будет наиболее сладким, а какой лучше сохранится. Как самому скрестить разные сорта и получить новый? Как грамотно спланировать капельное орошение? И многое-многое другое. Дачники могут даже показать фото заболевшего растения, а профессионалы дадут абсолютно бесплатную консультацию и рекомендации.

Ну и как же без дегустации? Посетители смогут попробовать плоды яблочно-ягодной агрономии и яблочной кулинарии, выбрать победителя кулинарного шоу и самый главный королевский сорт.

Детей и взрослых ждет множество развлечений: ростовые куклы и 3D-фрукты, яблочный бильярд и жонглирование, раскраски и роспись пряников, конечно, много — много призов и сувениров. И это еще не все! Зажигательный концерт, диджей, группы "Комиксы" и "Кавер-бэнд".

Ярмарка фермерской продукции, народных промыслов и сувениров, конечно, тоже будет, так что самое время запастись рюкзаками.

Организаторами мероприятия выступают администрация Сергиевского района и ГК СИНКО.