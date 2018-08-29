В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Во вторник, 28 августа, в самарском Доме архитектора состоялась презентация открытого архитектурного конкурса на концепцию лучшего функционально-планировочного решения по реконструкции Загородного парка.

Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора и напоминает, что идею такого конкурса предложил глава региона Дмитрий Азаров в мае текущего года в рамках образовательной миссии "Большие дизайн-выходные".

В презентации приняли участие представители правительства Самарской области, администрации Самары, члены профессионального сообщества архитекторов и дизайнеров, ландшафтных архитекторов и градостроителей, а также представители СМИ, специалисты и общественники в сфере развития и управления общественными пространствами, культурного программирования, экологии и природопользования.

Председатель правления Самарской организации Союза архитекторов России Юрий Корякин сообщил, что конкурс является открытым, его участниками могут быть все желающие, в том числе и зарубежные архитекторы - как отдельные авторы, так и авторские коллективы.

Проекты реконструкции парка должны предусматривать:

прогулочную зону, в том числе пешеходные аллеи и дорожки, нестационарные объекты питания, малые архитектурные формы, элементы благоустройства, озеленения и ландшафтной парковой архитектуры;

физкультурно-оздоровительную зону с размещением плоскостных спортивных сооружений (спортивные площадки), лыжной базы и горнолыжного спуска с подъемником;

зону массовых мероприятий с аттракционами и нестационарными объектами питания, а также с альтернативными зонами отдыха и развлечений;

зону отдыха детей с размещением детских площадок и аттракционов;

административно-хозяйственную зону с размещением модульного хозяйственно-административного блока;

зону объектов инженерной инфраструктуры;

зону объектов транспорта;

реконструкцию арки главного входа;

установку малых архитектурных форм;

беговые и велодорожки;

площадку со сценой для проведения праздничных мероприятий;

благоустройство спусков к реке Волге и к прибрежной зоне с городским пляжем;

решение всесезонной эксплуатации и использования объектов парка.

Кроме того, при разработке концепции реконструкции парка необходимо учитывать примыкание его территории к береговой полосе Волги, сложившуюся сеть аллей и дорожек, существующие объекты, требования по формированию доступной среды для маломобильных групп населения, сложившееся землепользование и права обладателей недвижимости.

Юрий Корякин отметил, что парк площадью 42,4 га - государственный памятник природы местного значения - имеет научно-познавательное, культурное, рекреационное значение. Здесь произрастают редкие виды растений, расположены памятник археологии федерального значения (стоянка, поселение VIII-IX вв. н. э.), объект культурного наследия (купеческая дача 1903 г. постройки по проекту архитектора Ф.Засухина), действуют культурно-развлекательные и спортивные предприятия: кафе, аттракционы, школа верховой езды, зимняя горнолыжная и сноубордистская трасса с подъемником.

На презентации участники обсудили текущую ситуацию на объекте, рассмотрели представленные схемы парка. Доцент кафедры "Дизайн" академии строительства и архитектуры СамГТУ Анна Заславская в рамках презентации показала элементы дизайна общественных пространств, которые использовали архитекторы при создании известных крупных парков в Москве и за рубежом.

Наталья Кучер, член правления Самарской региональной организации Союза архитекторов России, представила исторические и современные фотографии парка. Она отметила, что к участию в конкурсе приглашаются не только архитекторы и специалисты с области градостроительства, но и инженеры, экономисты, социологи, антропологи, дендрологи, экологи. По ее мнению, объект разноплановый и проектировать варианты реконструкции лучше командами специалистов из разных сфер.

Внести пожелания по изменению условий конкурса можно до 7 сентября. Проекты участников конкурса принимаются до 2 ноября.

Призовой фонд конкурса:

I место - одна премия 500 тыс. руб.;

II место - две премии по 250 тыс. руб.;

III место - три премии по 200 тыс. руб.;

IV место - четыре премии по 100 ты. руб.;

V место - пять премий по 50 тыс. рублей.