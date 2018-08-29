На проблемной долевке бывшего "Единства" на ул. Димитрова, 74а завершаются монолитные работы

На одном из самых сложных проблемных долгостроев Самары — доме СРО ОООИ "Единство" на ул. Димитрова, 74а завершается важный этап работ: 29 августа строители приступили к финальной заливке монолитных каркасов всех трех секций дома.

Напомним, история одного из самых старых самарских долгостроев началась в 2004 г., когда СРО ОООИ "Единство" приступило к строительству 10-этажного четырехсекционного дома на ул. Димитрова, 74а. Из 260 квартир будущего дома 232 были проданы. При этом отсутствовали экспертиза и разрешение на строительство. Однако на секции полностью возвести не удалось, а руководитель "Единства" был осужден по статье 201 УК РФ на пять лет.

В 2008 г. инициативными дольщиками "Единства" было создано некоммерческое партнерство "Димитрова, 74а", впоследствии переименованное в Ассоциацию по защите прав и законных интересов участников долевого строительства, которая наняла подрядчика — ООО "КапиталСтрой". Однако из-за разногласий между дольщиками и сложностей с оформлением документов стройка на площадке не возобновлялась.

Строительная техника на площадке вновь заработала только в 2013 г., но процесс шел замедленными темпами. В 2018 г. при министерстве строительства Самарской области была создана рабочая группа по выработке механизма удовлетворения прав требований участников долевого строительства этого жилого дома. С мая 2018 г. благодаря достигнутым с министерством строительства договоренностям работы закипела в полном объеме.

Сегодня общая готовность трех секций дома составляет около 75%. Согласно дорожной карте сдать в эксплуатацию его должны в следующем году. Президент Ассоциации по защите прав и законных интересов участников долевого строительства Елена Вильдероттер уверена, что при отсутствии форс-мажоров дольщики смогут увидеть свои квартиры уже к новому году.

"Сдать дома и оформить акты приема-передачи мы сможем не раньше весны, так как до холодов точно не успеем сделать благоустройство. Однако к зиме дольщики увидят свои квартиры физически — дверь, окна, стены. Сегодня завершается заливка монолитного каркаса всех трех домов. После этого нам остаются более мелкие работы — их больше, но они дешевле и проще. Это отделка внешних и внутренних стен, фасадов, мест общего пользования, внутренние коммуникации. До наступления холодов постараемся завершить все, что касается стен, окон и фасадов. И в холода зайдем внутрь помещений, будем заниматься внутренней отделкой и инженерными коммуникациями. Объем работ предстоит большой, но уже найдены все субподрядчики и достигнуты все договоренности — должны успеть. У нас есть технические условия на все коммуникации, благодаря помощи минстроя мы добились рассрочки по оплате техусловий, есть соглашения, что подводить их начнут без авансовых платежей", — рассказала Елена Вильдероттер.

Директор компании-генподрядчика строительства, ООО "Капитал-Строй" Султан Моллаев подтвердил — строительство должны завершить в срок. "Работы останавливать не собираемся", — пояснил он.

Дольщица проблемного долгостроя Наталья Саломатина ради новой двухкомнатной квартиры продала имеющееся жилье, но вместо того, чтобы справить новоселье, уже 14 лет вникает в тонкости строительного дела, вместе с другими дольщиками участвуя в достройке дома. За это время у нее родился внук, и теперь четырехлетний Володя не меньше бабушки ждет заветные ключи от дома.

"Наконец-то завершается заливка последнего технического этажа, для нас это очень важный этап! Надеюсь, что скоро все закончится и мы получим квартиры! Когда наконец справим новоселье — первым делом соберемся все вместе — те, кто так долго строил этот дом, и вместе отпразднуем", — мечтает Наталья Саломатина.

Напомним, глава региона Дмитрий Азаров в апреле текущего года в Послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона отмечал: "Крайне важна проблема обманутых дольщиков. В 2012–2013 годах мы удовлетворяли права обманутых дольщиков, около 7 тыс. человек в год. Но потом на 4 года она была заброшена. Потеряла власть интерес к этой работе. И списки обманутых дольщиков вновь стали расти. За пять месяцев работы нам удалось удовлетворить требования 988 участников долевого строительства, введя в эксплуатацию семь многоквартирных домов". Но самое главное, по словам руководителя области, не допустить новых банкротств.

Руководитель управления контроля (надзора) в области долевого строительства объектов недвижимости министерства строительства Самарской области Дмитрий Мелихов подчеркнул, что благодаря вмешательству главы региона Дмитрия Азарова работа региональных властей над решением проблемы обманутых дольщиков сегодня вышла на новый уровень.

"В целях системного решения вопроса главой региона ежемесячно на постоянной основе проводятся совещания с участниками долевого строительства с привлечением всех заинтересованных органов, в том числе федеральных, дан старт комплексной работе", — пояснил Дмитрий Мелихов.

Сегодня в региональном реестре числятся 3340 обманутых дольщиков. По итогам 2017 г. сданы семь объектов, удовлетворены права 988 дольщиков, в 2018 году планируется удовлетворить 1,1 тыс. дольщиков, в 2019 г. — 1,5 тысячи. Дольщики самых сложных объектов должны получить жилье в 2020–2021 гг.