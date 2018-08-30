Жители Самарской области могут поддержать строительство театра "Грань"

В Самарской области вынесли на обсуждение вопрос о месте строительства нового здания для театра-студии "Грань" в Новокуйбышевске.
Сейчас театр располагается в помещении городского ДК. Новое отдельно стоящее здание для театра предполагается построить в сквере "Слава труду". Участок под застройку составит 600 кв. м, будет благоустроена прилегающая территория.
Поддержать реализацию проекта можно, приняв участие в голосовании на портале для онлайн-референдумов "ВМЕСТЕ" на странице.
Голосование продлится до 23 сентября включительно.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!