Жители Самарской области могут поддержать строительство театра "Грань"

В Самарской области вынесли на обсуждение вопрос о месте строительства нового здания для театра-студии "Грань" в Новокуйбышевске.

Сейчас театр располагается в помещении городского ДК. Новое отдельно стоящее здание для театра предполагается построить в сквере "Слава труду". Участок под застройку составит 600 кв. м, будет благоустроена прилегающая территория.

Поддержать реализацию проекта можно, приняв участие в голосовании на портале для онлайн-референдумов "ВМЕСТЕ" на странице.

Голосование продлится до 23 сентября включительно.