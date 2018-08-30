Какие товары покупают россияне накануне Дня знаний

Аналитики торговой сети "Перекресток" в преддверии 1 сентября выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом среди россиян и что, кроме цветов и шоколадных конфет, является неотъемлемым атрибутом празднования Дня знаний.

День сладкого и газировки

Наибольший рост продаж в преддверии Дня знаний отмечается в категории "кондитерские изделия", в частности, в два раза повышаются продажи тортов, пирожных (+44%), печенья (+42%), пряников (+28%) и зефира (+19%). В первый учебный день родители балуют школьников шоколадом с игрушкой (+19%). Кроме того, перед 1 сентября наблюдается рост продаж соков (+16%), минеральной воды (+14%) и сладкой газировки (+11%).

Учителю - цветы, шоколадные конфеты и чай

Накануне Дня знаний на 18% растут продажи наборов шоколадных конфет, которые приобретаются в первую очередь в качестве подарка. Такой рост спроса носит ярко выраженный сезонный характер. Учителям также традиционно дарят букеты цветов, продажи которых в торговой сети "Перекресток" увеличились в 26 раз. Наиболее популярными цветами к 1 сентября среди покупателей сети являются букеты из хризантем, второе место по популярности занимают розы. Рост продаж демонстрирует также чай (+30%) - черный чай (+37%) и фруктовый (+13%), а также кофе (+15%) - наибольшим спросом среди россиян пользуется растворимый кофе (+26%).

А что же родителям?

Рост демонстрируют мясные деликатесы (+10%) - это различные копчености, карбонад и шейка. Колбасные же изделия выросли всего лишь на 3%. В преддверии 1 сентября растут продажи вина (+8%), наибольший рост отмечается в категории игристых вин (+25%).