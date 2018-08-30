Владимир Борисов сыграет Генриха II в спектакле "Лев зимой"

Главный режиссер Самарского театра драмы Валерий Гришко приступил к репетициям спектакля "Лев зимой", который станет первой премьерой сезона.

Постановка приурочена к юбилею народного артиста России Владимира Борисова. "Я такого никогда не играл", - говорит актер.

"В пьесе Джеймса Голдмена Владимир Владимирович сыграет мощного, грозного короля Генриха II. Премьера должна выйти в ноябре", - рассказал Валерий Гришко.