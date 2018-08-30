Владимир Борисов сыграет Генриха II в спектакле "Лев зимой"

Главный режиссер Самарского театра драмы Валерий Гришко приступил к репетициям спектакля "Лев зимой", который станет первой премьерой сезона.
Постановка приурочена к юбилею народного артиста России Владимира Борисова. "Я такого никогда не играл", - говорит актер.
"В пьесе Джеймса Голдмена Владимир Владимирович сыграет мощного, грозного короля Генриха II. Премьера должна выйти в ноябре", - рассказал Валерий Гришко.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!