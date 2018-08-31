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Производство стройматериалов Строительство и недвижимость

"Самарский Стройфарфор" запустил новое производственное оборудование

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 30 августа, на ООО "Самарский Стройфарфор" состоялся торжественный запуск оборудования, установленного в рамках двух реализованных проектов с привлечением заемных средств от Фонда развития промышленности.

Как сообщает областное правительство, проекты "Производство керамической сантехники" и "Широкоформатные керамогранитные плиты" направлены на модернизацию и развитие производства.

В мероприятии принял участие врио зампредседателя регправительства - министра строительства Самарской области Александр Баландин. Он вручил коллективу "Стройфарфора" поздравительный адрес от главы региона Дмитрия Азарова.

В поздравлении, в частности, говорится: "Сегодня ООО "Самарский Стройфарфор" — динамично развивающееся современное предприятие, которое вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Благодаря эффективному внедрению новейших технологий, модернизации оборудования и всего производственного процесса завод выпускает уникальную продукцию, востребованную не только в России, но и в странах ближнего зарубежья".

Кроме того, предприятие было награждено памятным знаком в виде настенного знака "За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре".

В рамках торжественной церемонии состоялось награждение ценными призами лучших сотрудников, а также их детей, продемонстрировавших свои навыки в различных конкурсах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Егорова 31 марта 2015 15:21 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А сейчас так вообще поговаривают, что он хочет детей кормить... И хватает же совести у людей? Дети—это святое, к ним вообще только проверенных людей и компании можно подпускать!!!

Andrey Vasilev 31 марта 2015 11:20 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А почему его просто не посадят? Столько этот Шокин наворовал и на свободе. ОК?

Светлана Жваликовская 31 марта 2015 08:28 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.

Максим Попов 20 января 2015 17:38 Саратовский "Волгомост" задолжал самарской компании 29,4 млн руб. за металлопродукцию

А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал

Thought Mind 01 сентября 2014 20:54 "КОШЕЛЕВ-проект" отпраздновал очередной День рождения

это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу

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