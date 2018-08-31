"Самарский Стройфарфор" запустил новое производственное оборудование

В четверг, 30 августа, на ООО "Самарский Стройфарфор" состоялся торжественный запуск оборудования, установленного в рамках двух реализованных проектов с привлечением заемных средств от Фонда развития промышленности.

Как сообщает областное правительство, проекты "Производство керамической сантехники" и "Широкоформатные керамогранитные плиты" направлены на модернизацию и развитие производства.

В мероприятии принял участие врио зампредседателя регправительства - министра строительства Самарской области Александр Баландин. Он вручил коллективу "Стройфарфора" поздравительный адрес от главы региона Дмитрия Азарова.

В поздравлении, в частности, говорится: "Сегодня ООО "Самарский Стройфарфор" — динамично развивающееся современное предприятие, которое вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Благодаря эффективному внедрению новейших технологий, модернизации оборудования и всего производственного процесса завод выпускает уникальную продукцию, востребованную не только в России, но и в странах ближнего зарубежья".

Кроме того, предприятие было награждено памятным знаком в виде настенного знака "За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре".

В рамках торжественной церемонии состоялось награждение ценными призами лучших сотрудников, а также их детей, продемонстрировавших свои навыки в различных конкурсах.