Замминистра просвещения РФ на Стратегической сессии предложила открыть "фабрику звезд" для педагогов

В прошедшей в Самарской области стратегической сессии "Лучшее - детям" приняла участие замминистра просвещения РФ Ирина Потехина. Во время своего выступления на сессии она подчеркнула, что Самарская область уже на протяжении многих лет демонстрирует творческий и передовой подход к развитию образования.
"И сегодняшняя стратегическая сессия - еще одно тому подтверждение. Вы всегда умели не только находить нестандартные решения сложных проблем, но, что особенно приятно, вы всегда делитесь с другими регионами своим опытом. Спасибо вам за это большое!" - сразу отметила Ирина Потехина.
В продолжение она подчеркнула, что сегодня перед системой образования стоят невероятно сложные задачи, и они касаются не только инфраструктуры.
"Мы привыкли, что всегда наши проблемы - это проблемы материальные. Но сегодня акцент в образовании смещается в сторону содержания. И мне кажется, не ошибусь, если скажу, что система образования никогда не находилась в такой сложной ситуации, как сейчас. Во-первых, впервые в истории наши дети знают про новейшие технологии больше, чем мы. Наши дети умеют общаться с социальными сетями и Интернетом совершенно виртуозно, мы можем только позавидовать. Мы впервые с вами имеем дело с первым поколением детей, рожденным в эпоху Интернета. Они просто не знают, что такое жить без него. Говорят, что технология, которая появилась до твоего рождения, - это не технология. Никто же из нас электричество технологией не считает. Точно так же наши дети не считают технологией интернет: для них это данность. Но, поскольку дети легко ориентируются в информации, педагог перестал быть для них единственным ее источником. Роль педагога меняется. Какой она должна быть? Кем мы должны быть для сегодняшних учеников? Это очень трудный вопрос, на который мы все вместе ищем сегодня ответ", - начала свое выступление Ирина Потехина.
Также она подчеркнула, что одной из важнейших задач, стоящих перед педагогами и родителями в настоящее время, является их защита от деструктивного влияния негативной информации, которая доступна для них в Интернете.
"Самый трудный вызов, который стоит перед системой образования, - это рынки труда, на которых происходят колоссальные изменения. Каждый год среднее образование выпускает на рынок чуть меньше 1,5 млн детей. И все они должны найти на этом рынке свое место, все должны стать успешными - неважно, в какой отрасли", - подчеркивает Ирина Потехина и объясняет, что рынок меняется с такой скоростью, что тех навыков, которые на протяжении столетий давались детям, уже недостаточно.
"Дети должны учиться сами ставить себе задачу, учиться работать в команде. Одних академических знаний для того, чтобы стать успешными, сегодня не хватает. И я думаю, что Самарская область понимает это, как никакая другая. Вы - очень активный регион, экономически мощный, с огромным количеством разных индустрий, которые постоянно нуждаются в притоке новых кадров. То есть мы должны, с одной стороны, дать возможность ребенку стать успешным, а с другой - подготовить подходящие эффективные кадры для экономики. Это тоже очень тяжелая задача, с которой нам всем приходится справляться. И поэтому можно сказать, что сегодня изменения в образовании становятся фактором успешности не только конкретного человека, но и государства. Если мы подготовим детей правильно, мы выиграем все вместе", - убеждена Ирина Потехина.
Именно поэтому особую актуальность в настоящее время имеет реализация национального проекта "Образование". Его основной задачей является вхождение российской системы образования в десятку лучших образовательных систем мира.
Нацпроект базируется на трех составляющих: инфраструктура, содержание и кадры. В него включены такие ключевые проекты, как "Современная школа", "Молодые профессионалы", "Учитель будущего", "Цифровая образовательная среда", "Успех каждого ребенка", "Билет в будущее" и другие.
В продолжение Ирина Потехина дала высокую оценку тому, что в Самарской области работа с талантливыми детьми начинается с очень юных лет.
"Это не очень типичная история, когда работа с талантами, как у вас, начинается с дошкольных образовательных организаций, где почти треть детей вовлечена в исследовательские проекты. Уже сам факт, что у нас дошколята понимают, что такое проектная деятельность и исследования, о многом говорит. Опять же, у нас есть масса территорий, где пока нет ни одного кванториума. У вас их уже два. И я вот только что перед тем, как зайти в школу, видела проекты ребят, которые по-настоящему впечатляют: в 10-12 лет ребята делают уже настоящие большие работы. И, насколько я знаю, у вас есть большие планы по тому, чтобы мини-кванториумы образовывались практически в каждой школе", - заметила замминистра просвещения РФ.
В завершение она предложила педагогам Самарской области поучаствовать во всероссийских открытых уроках.
"Я призываю вас присоединяться к отрытым урокам и участвовать в проекте "Проектория" с авторскими уроками, потому что у вас, совершенно точно, есть педагоги, которые должны стать звездами Интернета. Давайте откроем фабрику звезд для педагогов", - на этой ноте Ирина Потехина закончила свое выступление и выразила надежду на то, что от этого предложения самарские учителя не смогут отказаться.
Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)