По факту преднамеренного банкротства Фиа-Банка возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) АО "Фиа-Банк". Об этом сообщает конкурсный управляющий банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Напомним, Фиа-Банк занимал 172 место по размеру капитала и 199-е — по размеру активов по состоянию на 1 января 2016 г., но в апреле 2016 г. он был лишен лицензии на осуществление банковских операций в связи с падением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, то есть ниже минимального значения.

Впоследствии временная администрация установила, что справедливая стоимость активов банка по состоянию на дату отзыва у него лицензии не превышала 10 млрд руб. при величине обязательств в сумме 17,4 млрд рублей.

В Тольятти оправдали Владимира Кирюхина, которого обвиняли в обмане "ФИА-Банка" Во вторник, 28 августа, Автозаводский районный суд Тольятти под председательством Елены Телиной вынес оправдательный приговор Владимиру Кирюхину, которого обвиняли в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде Автозаводского района.

В июле 2016 г. суд признал Фиа-Банк банкротом и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства. По состоянию на 31 июля 2018 г. размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 17,24 млрд рублей.

В сентябре 2016 г. АСВ направило в УМВД России по Тольятти заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") по факту хищения денежных средств банка "под видом оплаты услуг по агентским договорам". В ноябре по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении бывшего советника председателя правления Фиа-Банка Владимира Кирюхина.

Обвинение по делу было предъявлено бывшему советнику председателя правления банка Владимиру Кирюхину, и в сентябре 2017 г. дело в отношении него было направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2015 года Кирюхин представлял в банк фиктивные отчеты о привлеченных клиентах, за что получил на расчетный счет 26,7 млн руб. агентского вознаграждения. При этом большинство из якобы привлеченных коммерсантом клиентов уже являлись клиентами банка.

Но Автозаводский райсуд 28 августа 2018 г. вынес ему оправдательный приговор с формулировкой "за отсутствием состава преступления".

Сейчас АСВ готовит заявление о привлечении контролировавших Фиа-Банк лиц к гражданско-правовой ответственности по обязательствам кредитной организации.