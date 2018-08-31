По факту преднамеренного банкротства Фиа-Банка возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) АО "Фиа-Банк". Об этом сообщает конкурсный управляющий банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Напомним, Фиа-Банк занимал 172 место по размеру капитала и 199-е — по размеру активов по состоянию на 1 января 2016 г., но в апреле 2016 г. он был лишен лицензии на осуществление банковских операций в связи с падением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, то есть ниже минимального значения.
Впоследствии временная администрация установила, что справедливая стоимость активов банка по состоянию на дату отзыва у него лицензии не превышала 10 млрд руб. при величине обязательств в сумме 17,4 млрд рублей.
В июле 2016 г. суд признал Фиа-Банк банкротом и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства. По состоянию на 31 июля 2018 г. размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 17,24 млрд рублей.
В сентябре 2016 г. АСВ направило в УМВД России по Тольятти заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") по факту хищения денежных средств банка "под видом оплаты услуг по агентским договорам". В ноябре по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении бывшего советника председателя правления Фиа-Банка Владимира Кирюхина.
Обвинение по делу было предъявлено бывшему советнику председателя правления банка Владимиру Кирюхину, и в сентябре 2017 г. дело в отношении него было направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.
По версии следствия, с апреля по ноябрь 2015 года Кирюхин представлял в банк фиктивные отчеты о привлеченных клиентах, за что получил на расчетный счет 26,7 млн руб. агентского вознаграждения. При этом большинство из якобы привлеченных коммерсантом клиентов уже являлись клиентами банка.
Но Автозаводский райсуд 28 августа 2018 г. вынес ему оправдательный приговор с формулировкой "за отсутствием состава преступления".
Сейчас АСВ готовит заявление о привлечении контролировавших Фиа-Банк лиц к гражданско-правовой ответственности по обязательствам кредитной организации.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.