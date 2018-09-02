В поселке Кинельский повышение качества жизни - в числе приоритетов

Успехи района, которые принято подытоживать к юбилеям, определяют достижения его муниципальных образований.

Магнит для инвесторов

Один из крупнейших в районе — поселок Кинельский. Он образовался в начале прошлого столетия, когда стали заселяться эти места. Сегодня в это муниципальное образование входят 8 поселков: Кинельский, Угорье, Язевка, Трехколки, Колки, Энергия, Культура и Луговой. В названиях перечисленных населенных пунктов нашло отражение их географическое положение, историческое и культурное значение. Например, поселок Трехколки отражает особенности растительного ландшафта местности — он расположен на сухой равнине в три рощицы.

География выгодно отличает Кинельский от многих поселений Самарской области. Поселок расположен всего в 1,5 км от районного центра и в 35 км от Самары. Приближенность к областному центру привлекает на территорию поселения инвесторов, которые вкладывают серьезные средства в развитие Кинельского. Сюда уже давно зашли такие компании, как ООО "Кинельспецтранс", ООО "ПСК-Поволжье", ООО "Премиум" и другие.

ООО "Премиум", например, выкупило и безвозмездно передало поселку двухэтажное здание бывшего правления Учебно-опытного хозяйства сельхозакадемии. Долгие годы здание было заброшено, а в прошлом году началась его масштабная реконструкция. В 86-99-е годы директором этого учхоза работал почетный житель Кинельского Иван Радаев. Он мечтал обустроить в поселке парк. Сегодня инвесторы помогают администрации поселка и с этим проектом, который сельчане выбрали 18 марта 2018 года. Часть денег на обустройство парка выделяет государство, а часть — инвесторы. Завершить работы администрация Кинельского планирует к 9 мая 2019 года. Парк будет разбит за Домом культуры, на берегу озера Светлое, на месте снесенных по программе переселения из ветхого и аварийного жилья бараков.

Налажено взаимодействие

Самой яркой страницей в развитии культурного потенциала сельского поселения Кинельский жители считают открытие Дома культуры в 2014 году. Этот проект получил жизнь благодаря четко налаженному взаимодействию администрации поселка с региональными органами власти. В 2012 году объект был включен в программу финансирования за счет усилий депутата Самарской губернской думы Александра Живайкина. В то время домов культуры такого масштаба в селах не строили, поэтому открытие ДК стало знаковым не только для поселка, но и для муниципального района Кинельский и всей Самарской области. В этом Доме культуры сегодня проводятся как местные, так и районные, и областные мероприятия.

Активность приносит плоды

Делать жизнь людей комфортнее администрации Кинельского под руководством Ильдара Галиева удается и благодаря участию поселка во многих государственных программах. Кинельский постоянно выигрывает гранты и получает субсидии.

Например, в 2017 году в рамках участия в проекте районного Управления природопользования "Родник — источник жизни" в поселке Угорье благоустроили родник. Конкурс был организован компанией "Лукойл". На полученный грант к поселковому роднику вместо старой деревянной лестницы проложили новый бетонный лестничный марш, установили беседку со скамьями, выложили склон бутовым камнем. Проблемы с водоснабжением, кстати, были и в поселке Луговой, где в этом году проложили 850 метров трубопровода. Благодаря этому сегодня в домах жителей Лугового всегда есть вода.

Также в 2017 году Кинельский получил грант по программе "Устойчивое развитие сельских поселений на 2014–2017 годы и на период до 2020 года", за счет чего на территории Дома культуры установили детскую спортивно-игровую площадку.

Работу и заслуги администрации поселка высоко оценивают не только местные жители. В 2017 году сельское поселение получило бронзовую медаль 19-й Российской агропромвыставки "Золотая осень" в номинации "Лучший проект реализации местных инициатив сельских жителей". Это хороший стимул двигаться дальше.

Есть проблема — есть решение

Как и в любом другом российском поселке, жизнь в Кинельском полна больших и маленьких проблем, в решении которых принимают участие не только власти, но и активные граждане. Наиболее острые из них — перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление, отсутствие очистных сооружений и физкабинета на территории поселка. По всем направлениям администрация Кинельского сегодня ведет активную и планомерную работу.

Помимо решения этих вопросов в планах у команды Ильдара Галиева благоустройство кладбища на территории поселка по областной программе "Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области на 2017–2025 годы", а также строительство оборудованного футбольного поля в Кинельском. По словам главы сельского поселения, задача минимум — это сохранить и приумножить достижения Кинельского за последние годы. Это возможно только совместными усилиями — жителей и властей.

Ильдар Галиев, глава сельского поселения Кинельский:

— Поддержка жителей очень важна для властей любого уровня. В нашем поселке живут активные неравнодушные люди. Местные общественные советы безвозмездно помогают нам проводить любые праздники и мероприятия. С таким активом, как говорится, можно горы свернуть.