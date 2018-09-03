Присоединение Дворца спорта на Молодогвардейской к электросетям обойдется в 37 млн рублей

Управление капитального строительства провело закупку у единственного поставщика на оказание услуг по техприсоединению энергопринимающих устройств заявителя кабельных линий 6 кВ для энергоснабжения объекта: "Проектирование и реконструкция Дворца спорта" (Самара, ул. Молодогвардейская, 222).

Информация об этом опубликована на портаоле госзакупок.

Стоимость контракта составила 37,1 млн рублей. Услуга должна быть оказана в течение двух лет после заключения контракта.

Напомним, Дворец спорта на ул. Молодогвардейской был демонтирован в начале осени 2017 года. Проект нового здания выполнило ООО "Волгатрансстрой-проект". Строительство должно было начаться уже в 2018 г., однако позднее было решено, что проект реконструкции будет пересмотрен. Корректировка, в частности, предусматривает увеличение площади объекта с 25,8 тыс. кв. м до 28,3 тыс. кв. метров.

Новый проект Дворца спорта должен быть готов к 20 декабря 2018 года.