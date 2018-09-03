Присоединение Дворца спорта на Молодогвардейской к электросетям обойдется в 37 млн рублей

Управление капитального строительства провело закупку у единственного поставщика на оказание услуг по техприсоединению энергопринимающих устройств заявителя кабельных линий 6 кВ для энергоснабжения объекта: "Проектирование и реконструкция Дворца спорта" (Самара, ул. Молодогвардейская, 222).
Информация об этом опубликована на портаоле госзакупок.
Стоимость контракта составила 37,1 млн рублей. Услуга должна быть оказана в течение двух лет после заключения контракта.
Напомним, Дворец спорта на ул. Молодогвардейской был демонтирован в начале осени 2017 года. Проект нового здания выполнило ООО "Волгатрансстрой-проект". Строительство должно было начаться уже в 2018 г., однако позднее было решено, что проект реконструкции будет пересмотрен. Корректировка, в частности, предусматривает увеличение площади объекта с 25,8 тыс. кв. м до 28,3 тыс. кв. метров.
Новый проект Дворца спорта должен быть готов к 20 декабря 2018 года.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))