МегаФон сделал входящие звонки в поездках по России бесплатными

С 1 сентября отменилась плата за все входящие звонки в поездках по России, где присутствует сеть МегаФона.

"Мы делаем путешествия по России еще комфортнее — бесплатные входящие вызовы стали доступны всем абонентам МегаФона на тарифных планах массового рынка, а также на тарифной линейке для корпоративных клиентов "Управляй!", — прокомментировал директор по маркетингу на массовом рынке МегаФона Александр Фетисов.