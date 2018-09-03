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Сотовая связь Транспорт и связь

МегаФон сделал входящие звонки в поездках по России бесплатными

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 сентября отменилась плата за все входящие звонки в поездках по России, где присутствует сеть МегаФона.

"Мы делаем путешествия по России еще комфортнее — бесплатные входящие вызовы стали доступны всем абонентам МегаФона на тарифных планах массового рынка, а также на тарифной линейке для корпоративных клиентов "Управляй!", — прокомментировал директор по маркетингу на массовом рынке МегаФона Александр Фетисов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

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Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

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ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

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Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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