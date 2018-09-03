МегаФон сделал входящие звонки в поездках по России бесплатными

С 1 сентября отменилась плата за все входящие звонки в поездках по России, где присутствует сеть МегаФона.
"Мы делаем путешествия по России еще комфортнее — бесплатные входящие вызовы стали доступны всем абонентам МегаФона на тарифных планах массового рынка, а также на тарифной линейке для корпоративных клиентов "Управляй!", — прокомментировал директор по маркетингу на массовом рынке МегаФона Александр Фетисов.
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.