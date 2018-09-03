"Метафест" достойно выдержал конкуренцию с Днем знаний

На стыке лета и осени в Фестивальном парке на Мастрюковских озерах прошел "одиннадцатый с половиной" "Метафест". Первый учебный день отобрал у него значительную часть публики, зато до поляны добралась самая мотивированная аудитория. Несмотря на обстоятельства, знаменитая атмосфера фестиваля была сохранена.

В своей истории "Метафест" дважды мог не состояться. Впервые это случилось, когда команда его изначальных авторов перестала видеть в фестивале необходимость. В тот раз нашлись самарские добровольцы, которые реанимировали мероприятие, а заодно переформатировали его. Второй раз вопрос о проведении "Метафеста" был поставлен ребром в этом году. Из-за Чемпионата мира все события на Мастрюковской поляне пришлось сдвинуть, заранее было ясно, что "фестивалю всего живого" достанутся не лучшие даты. Поэтому организаторы спросили публику в соцсетях, стоит ли им суетиться. В конце концов, в последние годы "Метафест" постоянно рос, собирал на поляне до 10 тысяч человек, мог позволить себе двух-трех статусных хэдлайнеров. В данном же случае явно надо было делать программу поскромнее, а значит был шанс сесть в лужу… В итоге решили проводить сокращенную версию "Метафеста" под номером одиннадцать с половиной.

Значительного урезания не получилось. На фестивале работали две сцены, выступили хэдлайнеры "Аффинаж" и Василий Уриевский, десятки разноплановых интересных групп. Днем на поляне играли в настольные игры, занимались йогой, слушали лекции. Круглосуточно куролесил фуд-корт. А публики все-таки не хватало. Точнее, много было тех, кто покинул фест в пятницу ради школьных линеек и первых институтских пар. И много было таких, кто приехал в субботу, после всех обычных для Дня знаний мероприятий. То есть, одновременно на "Метафесте" находилось заметно меньше гостей, чем обычно.

Пиковых моментов у фестиваля было несколько. Прежде всего, удачной оказалась идея встретить новый, 7527-й год по календарю допетровских времен (праздник тогда отмечали 1 сентября). Народ с удовольствием включился в игру. В палаточных лагерях наряжали мишурой импровизированные елки и готовили оливье. У сцен плясали Деды Морозы и Снегурочки. А в полночь с 31-го на 1-е на Мастрюках пробили куранты и захлопали пробки. На фестивале даже была главная елка, сооруженная из поддонов. Но ее пришлось разобрать из соображений пожарной безопасности — местные Геростраты трижды на нее покушались.

Не прогадали и с хэдлайнерами. "Аффинаж" совсем недавно стали по-настоящему востребованы и впору было сомневаться, что их очарование успело захватить Самару. Однако петербургских романтиков встретили со всей готовностью. В какой-то момент даже казалось, что энергии акустической группы не хватает на такую толпу. Больше всех зрителей собрал Василий Уриевский. Не будет преувеличением сказать, что этот участник "Метафеста" вырос как артист вместе с фестивалем. Самарская публика относится к нему по-особенному, и это взаимно. Настоящим сюрпризом стало то, что Уриевский взял курс на современную поп-музыку. В его аранжировках, в поведении на сцене и даже в выражении лица появился некий отпечаток "большого шоу-бизнеса", который контрастировал с атмосферой на поляне. Впрочем, несколькими часами позже Василий играл под гитару специально для волонтеров фестиваля, и тогда никаких противоречий уже не ощущалось.

Состав выступающих в этом году был пестрым, но не было почти ни одной рок-группы классического вида. Были джазовые джемы, была инструментальная неоклассика от ансамбля "Эмпатия", был почти что театральный костюмированный перфоманс московских "НонАдаптантов". Презентовала свой новый музыкальный проект участница шоу "Голос" Ольга Олейникова, прилетал из Петербурга герой Безымянки Федул Жадный, выступали любимцы девушек VLNY. Даже впервые в истории фестиваля прошла дискотека. В итоге программа получилась очень оригинальной. Обратная сторона в том, что на "Метафесте" закрепились свои специфические представления о том, что считать актуальной музыкой. Поэтому охотникам за модными именами и звуками было почти нечего ловить.

Официальных данных о количестве зрителей на "Метафесте" пока нет. Но можно уверенно говорить, что единственная польза от 1 сентября для фестиваля была в том, что на него не поехали всевозможные случайные тусовщики. Кстати, работа контролирующих служб, наконец, была грамотно налажена, так что безбилетникам и любителям парковаться в кустах было сложно сохранять свой привилегированный статус.

В конечном счете, "Метафест" не обманул ожидания тех, кто всерьез хотел принять в нем участие на правах зрителя или артиста. Но оказалось, что преданных гостей вовсе не многие тысячи. Если в этом году фестиваль и сохранил статус одного из важнейших музыкальных событий в Поволжье, — это лишь потому, что альтернативы почти не осталось.