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С бывших топ-менеджеров и собственников Фиа-Банка взыскивают более 6 млрд рублей

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурсный управляющий банкротящегося АО "Фиа-Банк" Агентство по страхованию вкладов (АСВ) взыскивает с его бывших топ-менеджеров 6,04 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте АСВ.

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности направлено в Арбитражный суд Самарской области 31 августа 2018 года. Ответчиками по нему выступают экс-председатель правления Фиа-Банка Максим Морозов, бывшие и. о. предправления Роман Бузаев и Игорь Мухаметшин, члены правления Татьяна Рудаковская и Евгений Новожилов, экс-председатель наблюдательно совета банка Александр Носорев, бывшие члены совета Александр Шахов, Елена Шитикова и Людмила Мохова, а также Юлианна Сосновская и Василий Кирюшин.

По данным АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что в период с 1 апреля 2014 г. по 8 апреля 2016 г. контролирующими банк лицами совершались действия, в результате которых на его балансе сформировалась невозвратная задолженность физических лиц и технических юрлиц, а также было приобретено имущество по завышенной стоимости.

Кроме того, руководителями банка, согласно выводам АСВ, не предпринимались предусмотренные законом меры по предупреждению банкротства банка, что  привело к "существенному ухудшению финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме".

Напомним, Фиа-Банк был лишен лицензии на осуществление банковский операций в апреле 2016 г. в связи с падением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%.

Впоследствии было установлено, что справедливая стоимость активов банка по состоянию на дату отзыва у него лицензии не превышала 10 млрд руб. при величине обязательств в сумме 17,4 млрд рублей.

В июле 2016 г. суд признал Фиа-Банк банкротом и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства. По состоянию на 31 июля 2018 г. размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 17,24 млрд рублей.

В августе 2018 г. было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) банка.

Фиа-Банк занимал 172 место по размеру капитала и 199-е — по размеру активов по состоянию на 1 января 2016 года. По данным banki.ru, по состоянию на 1 декбаря 2015 г. 80 % банка принадлежало Александру Носореву, 19,9 % — компании East Capital.

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