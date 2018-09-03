В Самарской области планируют потратить 8 млрд руб. на программу обращения с отходами

Правительство Самарской области утвердило программу по совершенствованию системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе на 2018-2022 годы.

Общий объем финансирования программы за счет бюджета области составит 3,56 млрд руб., также планируется привлечь инвестиции на 5,03 млрд рублей.

При этом максимальный объем бюджетных вложений предусмотрен в 2019–2021 гг. (677,5 млн руб., 1,19 млрд руб. и 1,68 млрд руб. соответственно). В 2018 и 2022 гг. из бюджета планируется потратить на реализацию программы по 7,5 млн рублей. Внебюджетные средства планируется привлекать в 2020–2022 годах.

Благодаря реализации программы правительство области намерено создать в регионе комплексную систему обращения с отходами, предусматривающую снижение негативного воздействия на окружающую среду.

За счет средств областного бюджета в рамках программы предусмотрены реконструкция сортировочных станций в Сызранском районе (2020 г. — 312 млн руб.) и рядом с Новокуйбышевском (2019 г. — 113 млн руб.), строительство в 2021 г. мусоросортировочных комплексов в Хворостянском (147 млн руб.), Большечерниговском (74 млн руб.), Нефтегорском (103 млн руб.), Кинель-Черкасском (162 млн руб.), Челно-Вершинском (103 млн руб.), Сергиевском (103 млн руб.), Похвистневском (148 млн руб.), Кинельском (354 млн руб.) и Борском (30 млн руб.) районах.

Также программой предусмотрено проектирование и строительство сортировочно-перегрузочного комплекса с площадкой сезонного накопления отходов в районе с. Рождественно. На это из бюджета планируется потратить 218 млн руб. в 2019 году.

Кроме того, в 2019 г. планируется вложить 339 млн руб. бюджетных денег в реконструкцию мусоросортировочного комплекса в Ставропольском районе, в 2020 г. — 112 млн руб. на строительство такого комплекса в Тольятти и 760 млн руб. — на строительство экотехнопарка "Красноярский".

Помимо этого, 557 млн руб. за счет бюджета власти хотят вложить в строительство полигона твердых бытовых отходов с зоной первичной сортировки рядом с городом Отрадный в 2021 году.

При этом за счет частных вложений программа предусматривает реконструкцию полигонов размещения твердых бытовых и промышленных отходов в Сызрани (1,2 млрд руб.) и около Новокуйбышевска (600 млн руб.), строительство объектов для размещения отходов в Хворостянском, Большечерниговском, Нефтегорском, Кинель-Черкасском, Челно-Вершинском, Сергиевском, Похвистневском и Кинельском районах, строительство комплексов по размещению ТКО за 174 млн руб. в Красноярском районе, за 343 млн руб. — в Ставропольском и за 378 млн руб. — в Тольятти.

Кроме того, региональные власти хотят привлечь инвесторов для строительства высоконаружаемого полигона ТКО в Волжском районе. Объем вложений оценен в 647 млн рублей. Также за счет внебюджетных источников планируется строительство площадки для обезвреживания промышленных отходов — на это потребуется 1,03 млрд рублей.

Отметим, по данным статистики, за 2015–2017 гг. в Самарской области образовалось 3,58 млн т отходов. При этом суммарная производительность сортировочных станций в настоящее время составляет 703 тыс. т в год, что обеспечивает не более 40% обработки от общего количество имеющихся ТКО, уточняется в программе.

"Несанкционированное размещение отходов происходит на территориях всех муниципальных образований. Объекты захоронения, находящиеся практически возле каждого крупного населенного пункта, в основном представляют собой свалки без каких-либо сооружений по защите окружающей среды. По данным муниципальных образований, общее количество несанкционированных свалок на территории Самарской области составляет 287, а площадь территорий несанкционированного размещения отходов достигает около 240 га", — отмечают разработчики документа, добавляя, что десятки сельских населенных пунктов региона не охвачены услугами по сбору, транспортировке и размещению отходов.

Кроме того, в программе указывается на дефицит спецтехники по вывозу мусора и износ мусоровозов на 80%.