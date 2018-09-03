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Литература Культура

Автор романа "Географ глобус пропил" написал книгу, действие которой происходит в Самаре

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автор романа "Географ глобус пропил" Алексей Иванов закончил новую книгу, сообщает продюсер писателя Юлия Зайцева.

"В конце осени выйдет книга. Название — "ПИЩЕБЛОК". Это страшно серьезный текст про пионеров-вампиров, опасную и загадочную группировку, затаившуюся в пионерлагере жарким летом Олимпиады-80. Иванов запаковал ужастик в коробку реализма. Вампиры в красных галстуках идеально вписались в серьезный формат. Получился метамодернистский коктейль, в котором остросюжетность, ирония и страх парадоксально смешались с нежностью, ностальгией и тонким юмором", — сообщила Юлия Зайцева на своей странице в Facebook.

Действие новой книги Алексея Иванова будет происходить на берегу Волги в Самаре.

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