Резидентам "Жигулевской долины 2" предоставят землю в аренду без проведения торгов

В целях реализации масштабных инвестиционных проектов пять компаний-резидентов проекта "Жигулевская долина 2" получат в аренду земельные участки без проведения торгов для строительства нежилых зданий производственного назначения.
Соответствующие распоряжения областного правительства опубликованы 4 сентября.
ООО "Автопродукт" с проектом по разработке и запуску в производство кит-комплектов Cross 2WD, 4WD, обеспечивающих улучшение ходовых качеств автомобиля в широком диапазоне дорожных условий, получит участок площадью 1614 кв. метров.
ООО "Воип Инжиниринг" будет предоставлен в аренду земельный участок площадью 1,7 тыс. кв. м для реализации проекта по производству электротехнического оборудования и средств связи.
ООО "ПРОММЕТЭКС" получит в аренду участок площадью 1,6 тыс. кв. м в целях организации производства антифрикционных и противоизносных добавок к маслам, смазкам и краскам на основе нанодисперсного политетрафторэтилена и оборудования для указанных добавок.
ООО "Научно-производственное предприятие Самарской области "Региональная проектная компания" построит на участке площадью 1,4 тыс. кв. метров производство теплоизоляционного материала.
ООО "Инновационные системы пожаробезопасности" на участке площадью 2,9 тыс. кв. м организует производство полного цикла по выпуску инновационных устройств пожаротушения.
Напомним, вторая очередь "Жигулевской долины" предполагает освоение резервной территории технопарка действующими резидентами в целях строительства опытно-промышленных производств.
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