Самарский филиал Россельхозбанка профинансировал аграриев области на покупку 30 единиц сельхозтехники

С начала текущего года Самарский филиал АО "Россельхозбанк" выдал предприятиям агропромышленного комплекса региона 5,96 млрд рублей — более 84,4% всех выданных кредитов. Из них свыше 1,23 млрд рублей направлено на инвестиционное кредитование. В основном средства пошли на приобретение сельскохозяйственной техники и племенного молодняка сельскохозяйственных животных.

"Благодаря совместной деятельности банка, министерства и аграриев, АПК Самарской области обеспечивает качественной продукцией не только свой регион, но и другие субъекты Российской Федерации, внося существенный вклад в решение задач импортозамещения на продовольственном рынке страны", — отметил директор Самарского филиала банка Раиль Багдалов.