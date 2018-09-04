Самарский филиал Россельхозбанка профинансировал аграриев области на покупку 30 единиц сельхозтехники

С начала текущего года Самарский филиал АО "Россельхозбанк" выдал предприятиям агропромышленного комплекса региона 5,96 млрд рублей — более 84,4% всех выданных кредитов. Из них свыше 1,23 млрд рублей направлено на инвестиционное кредитование. В основном средства пошли на приобретение сельскохозяйственной техники и племенного молодняка сельскохозяйственных животных.
"Благодаря совместной деятельности банка, министерства и аграриев, АПК Самарской области обеспечивает качественной продукцией не только свой регион, но и другие субъекты Российской Федерации, внося существенный вклад в решение задач импортозамещения на продовольственном рынке страны", — отметил директор Самарского филиала банка Раиль Багдалов.
АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.