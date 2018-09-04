Лучшие сотрудники ННК получили награды из рук главы региона

31 августа АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", дочернее общество ПАО "НК "Роснефть", отметила свой профессиональный праздник - День работника нефтяной, газовой и топливной промышленности. Награды за высокий вклад в работу нефтяной отрасли лучшим сотрудникам вручили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель предприятия Леонид Коваленко.

АО "ННК" стоит у истоков становления большой нефтехимии в нашем регионе. В прошлом году предприятие отметило 60-летие со дня основания. Сегодня здесь функционируют не имеющие аналогов в России и странах СНГ производство пара-третичного бутилфенола, крупнейшее в мире производство метил-трет-амилового эфира, крупнейшее в России и Восточной Европе производство фенола и ацетона, а также единственное в стране производство синтетического этанола. Перечень товарной продукции, выпускаемой Новокуйбышевской нефтехимической компанией, насчитывает более 30 наименований. ННК входит в команду крупнейшей в мире нефтяной компании - ПАО "НК Роснефть".

"Нефтегазовая отрасль - это становой хребет нашей страны. Постоянная работа нашей отрасли обеспечила стабильное и спокойное развитие государства, особенно в периоды кризиса. И наша задача - и дальше обеспечивать эту стабильность", - отметил, выступая на торжественном собрании во Дворце культуры Новокуйбышевска, генеральный директор ННК Леонид Коваленко.

Все достижения, которыми гордится предприятие, - безусловная заслуга большой команды профессионалов. Поэтому особая благодарность в тот день была высказана ветеранам, тем людям, которые стояли у истоков становления предприятия.

В день профессионального праздника чествовали лучших из лучших. Один из них - начальник управления по закупке и реализации энергоресурсов Игорь Кочерченко, который работает на НКК более 16 лет, он отмечен почетной грамотой губернатора Самарской области. "Я люблю свою работу, ведь она, хотя и сложная, но очень интересная, - признается он. - Рынок постоянно меняется, появляются новые продукты и технологии. Нужно быть в курсе последних тенденций, чтобы работать эффективно. Поэтому я постоянно учусь, обмениваюсь опытом с коллегами из других регионов. Приятно, что мои заслуги оценены. Это стимулирует к дальнейшей плодотворной работе на благо родного предприятия. Уверен, буду работать здесь еще много лет".

Финальное торжество в этом году прошло на стадионе "Нефтяник", где награды сотрудникам ННК вручал лично глава региона Дмитрий Азаров. Среди тех, чье трудолюбие было отмечено на самом высоком уровне, оказался Павел Зотов. Он с детства слушал рассказы отца о предприятии - тот тоже работал в нефтехимической компании. И сын пошел по стопам отца, трудится в ННК 20 лет. "Мы - ремонтники - трудимся на общий результат, от нашей качественной работы и быстроты зависит бесперебойная работа производств. Спасибо огромное за оказанное доверие. Всегда приятно, когда твой труд отмечен и вознагражден", - заметил он.

Почетную грамоту из рук губернатора получил и аппаратчик газоразделения шестого разряда цеха №1 "Газоразделение и получение изопентана" Александр Букин. "Больше 35 лет я работаю на заводе, это мой второй дом, - рассказал он. - Мне приятно, что руководство предприятия поддержало меня и проявило такое внимание. Сегодняшняя награда - признание моего профессионализма".

Всего в честь профессионального праздника наградами различного уровня были отмечены около 200 сотрудников Новокуйбышевской нефтехимической компании.