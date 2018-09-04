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Промсвязьбанк планирует удвоить число отделений к 2023 году

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк планирует вдвое нарастить число собственных офисов. К 2023 году число отделений банка может достигнуть почти 600 точек, часть из которых будет отличаться небольшим форматом. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал руководитель розничного блока и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев.

В начале года Промсвязьбанк был назначен опорным банком для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. Помимо этого, банк начал работу с розничными клиентами сегмента ОПК, Минобороны РФ и силовых ведомств, поэтому Промсвязьбанк будет расширять свое присутствие, повышать доступность и качество банковской инфраструктуры в новых для себя регионах.

"Мы готовы открывать отделения в военных городках, на заводах. Мы абсолютно точно зайдем в несколько городов, где нас пока не было. Работа с ОПК позволяет нам выйти в новые регионы, но мы всегда смотрим, чтобы в этом регионе была хорошая база традиционных клиентов", — отметил Сергей Малышев.

При этом расширение сети не будет означать только наращивание количества офисов: Промсвязьбанк также занимается развитием дистанционных каналов работы с розничными клиентами. "Вместо того, чтобы инвестировать в большую сеть, мы предпочитаем вкладывать в развитие мобильного банка и в "последнюю милю", в сотрудников, которые приедут, проконсультируют и привезут заказанный продукт", — говорит банкир. — Уже сейчас в цифровых каналах можно сделать все то же, что можно сделать в офисе. У нас уже более 80 тысяч получателей платежей (ЖКХ, детские сады, налоги, штрафы и прочее), и мы хотим где-то в ближайшие год-два выйти на цифру 100 тысяч".

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