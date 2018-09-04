ТОАЗ провел капитальный ремонт седьмого агрегата аммиака

ПАО "ТольяттиАзот" в августе завершило плановый капитальный ремонт седьмого агрегата аммиака, сообщает компания.

"Все ремонтные работы выполнены качественно и в срок, — отмечают на предприятии. — Были проведены замена катализатора в трех аппаратах, теплообменников, воздухоохладителя компрессора, трубопроводов оборотной воды и другие работы. На отделении очистки произведено антикоррозийное покрытие внутренней поверхности абсорбера, высота которого составляет 56 метров. Металлизация внутренней поверхности корпуса аппарата позволит сохранить его эксплуатационные свойства и, как следствие, увеличить срок службы".

Агрегат проектной мощностью 1750 т аммиака в сутки был остановлен на ремонт в конце мая 2018 г., через 23 месяца после предыдущего капитального ремонта, что соответствует лучшим отраслевым показателям безостановочной работы для агрегатов подобного типа (АМ-76).

"Плановые ремонтные работы имеют огромное значение для нашего производства, так как позволяют сделать ТОАЗ еще более безопасным и эффективным. На данный момент агрегат № 7 уже второй раз вышел на двухгодичный цикл работы — от одного капитального ремонта до другого. Мы продолжаем реализовывать программу модернизации и рассчитываем, что благодаря значительным инвестициям, все агрегаты будут работать в едином бесперебойном ритме. За пять лет более 28 млрд рублей вложено в эту стратегически важную программу", — подчеркнул заместитель генерального директора — директор по операционной деятельности ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Виктор Казачков.

Агрегат производства аммиака АМ-76 является наиболее распространенным типом в России, на площадке "Тольяттиазота" размещены три подобных агрегата.