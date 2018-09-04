8 и 9 сентября в регионе будет работать "горячая линия" "Выборы-2018"

Аппарат уполномоченного по правам человека в Самарской области информирует о работе горячей линии "Выборы-2018". Ее телефоны продолжат свою работу 8 и 9 сентября, до закрытия избирательных участков.

О проблемах, связанных с реализации избирательных прав граждан, а также о нарушениях избирательного законодательства можно сообщить по телефону 8 (846) 337-29-03.

Также для приема обращений граждан о возможных нарушениях избирательного законодательства будет работать приемная граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20.