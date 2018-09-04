8 и 9 сентября в регионе будет работать "горячая линия" "Выборы-2018"

Аппарат уполномоченного по правам человека в Самарской области информирует о работе горячей линии "Выборы-2018". Ее телефоны продолжат свою работу 8 и 9 сентября, до закрытия избирательных участков.
О проблемах, связанных с реализации избирательных прав граждан, а также о нарушениях избирательного законодательства можно сообщить по телефону 8 (846) 337-29-03.
Также для приема обращений граждан о возможных нарушениях избирательного законодательства будет работать приемная граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...