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Выборы Власть и политика

8 и 9 сентября в регионе будет работать "горячая линия" "Выборы-2018"

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аппарат уполномоченного по правам человека в Самарской области информирует о работе горячей линии "Выборы-2018". Ее телефоны продолжат свою работу 8 и 9 сентября, до закрытия избирательных участков.

О проблемах, связанных с реализации избирательных прав граждан, а также о нарушениях избирательного законодательства можно сообщить по телефону 8 (846) 337-29-03.

Также для приема обращений граждан о возможных нарушениях избирательного законодательства будет работать приемная граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20.

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