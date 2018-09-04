Тольяттинские спортсмены завоевали медали первенства России по парусному спорту

В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по парусному спорту в международных классах. В соревнованиях участвовало более 250 спортсменов из 22 регионов России и Белоруссии (вне зачета). Медали первенства завоевали яхтсмены из Тольятти.
В классе "420" среди девушек первое место заняли дуэт Анастасия Сумарокова — Полина Сухова, серебро у Екатерины Ермаковой и Натальи Маркеловой.
В классе "29-й" среди юношей Дмитрий Лаздин, выступая со спортсменом из Санкт-Петербурга, выиграл золото. В соревнованиях девушек Наталья Ермакова и Дарья Мигунова стали бронзовыми призерами, сообщает министерство спорта Самарской области.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...