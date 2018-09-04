Тольяттинские спортсмены завоевали медали первенства России по парусному спорту

В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по парусному спорту в международных классах. В соревнованиях участвовало более 250 спортсменов из 22 регионов России и Белоруссии (вне зачета). Медали первенства завоевали яхтсмены из Тольятти.

В классе "420" среди девушек первое место заняли дуэт Анастасия Сумарокова — Полина Сухова, серебро у Екатерины Ермаковой и Натальи Маркеловой. В классе "29-й" среди юношей Дмитрий Лаздин, выступая со спортсменом из Санкт-Петербурга, выиграл золото. В соревнованиях девушек Наталья Ермакова и Дарья Мигунова стали бронзовыми призерами, сообщает министерство спорта Самарской области.