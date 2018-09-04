Театр им. Маяковского покажет в Новокуйбышевске спектакль Леонида Хейфеца

С 7 по 22 сентября в Новокуйбышевске пройдет "Золотая Маска". Региональную программу главного национального театрального фестиваля страны откроет спектакль театра им. Маяковского "Отцы и сыновья".

Пьеса ирландца Брайана Фрила написана по роману Тургенева "Отцы и дети". Добротный, подробный спектакль Леонида Хейфеца в 2014 г. открывал филиал театра им. Маяковского на Сретенке. Московских зрителей здесь сажают в деревянную беседку с льняными шторами, на дачные стулья (художник Владимир Арефьев).

В Новокуйбышевске спектакль покажут в большом зале, так что публика будет дальше от актеров, но через райский сад усадьбы Кирсановых наверняка все так же будет течь ручей, который актерам придется перешагивать в разговорах. Сцена в спектакле Хейфеца заставлена горшками с цветами, зонтики — кружевные, мороженое — домашнее, Россия — наше отечество.

Акценты в тургеневском сюжете у мастера мелодрамы Фрила и мастера психологической школы Хейфеца расставлены по-своему.

"Детям-радикалам — Базарову и Аркадию Кирсанову — в пьесе Фрила противостоят вовсе не консерваторы-отцы, но сама природа-матушка. А она берет свое легко и быстро: оба нигилиста влюбляются отчаянно, до самозабвения и горьких укоров гордости", — писала после премьеры критик Ольга Егошина.

Режиссер рассказывает, что ставил спектакль о том, как "любовь оказалась сильнее нигилизма", как встреча с женщиной отодвигает революцию в сторону и в конечном счете "любовь оказывается сильнее всего".