Театр им. Маяковского покажет в Новокуйбышевске спектакль Леонида Хейфеца

С 7 по 22 сентября в Новокуйбышевске пройдет "Золотая Маска". Региональную программу главного национального театрального фестиваля страны откроет спектакль театра им. Маяковского "Отцы и сыновья".
Пьеса ирландца Брайана Фрила написана по роману Тургенева "Отцы и дети". Добротный, подробный спектакль Леонида Хейфеца в 2014 г. открывал филиал театра им. Маяковского на Сретенке. Московских зрителей здесь сажают в деревянную беседку с льняными шторами, на дачные стулья (художник Владимир Арефьев).
В Новокуйбышевске спектакль покажут в большом зале, так что публика будет дальше от актеров, но через райский сад усадьбы Кирсановых наверняка все так же будет течь ручей, который актерам придется перешагивать в разговорах. Сцена в спектакле Хейфеца заставлена горшками с цветами, зонтики — кружевные, мороженое — домашнее, Россия — наше отечество.
Акценты в тургеневском сюжете у мастера мелодрамы Фрила и мастера психологической школы Хейфеца расставлены по-своему.
"Детям-радикалам — Базарову и Аркадию Кирсанову — в пьесе Фрила противостоят вовсе не консерваторы-отцы, но сама природа-матушка. А она берет свое легко и быстро: оба нигилиста влюбляются отчаянно, до самозабвения и горьких укоров гордости", — писала после премьеры критик Ольга Егошина.
Режиссер рассказывает, что ставил спектакль о том, как "любовь оказалась сильнее нигилизма", как встреча с женщиной отодвигает революцию в сторону и в конечном счете "любовь оказывается сильнее всего".
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!