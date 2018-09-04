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Театр Культура

Театр им. Маяковского покажет в Новокуйбышевске спектакль Леонида Хейфеца

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 по 22 сентября в Новокуйбышевске пройдет "Золотая Маска". Региональную программу главного национального театрального фестиваля страны откроет спектакль театра им. Маяковского "Отцы и сыновья".

Пьеса ирландца Брайана Фрила написана по роману Тургенева "Отцы и дети". Добротный, подробный спектакль Леонида Хейфеца в 2014 г. открывал филиал театра им. Маяковского на Сретенке. Московских зрителей здесь сажают в деревянную беседку с льняными шторами, на дачные стулья (художник Владимир Арефьев).

В Новокуйбышевске спектакль покажут в большом зале, так что публика будет дальше от актеров, но через райский сад усадьбы Кирсановых наверняка все так же будет течь ручей, который актерам придется перешагивать в разговорах. Сцена в спектакле Хейфеца заставлена горшками с цветами, зонтики — кружевные, мороженое — домашнее, Россия — наше отечество.

Акценты в тургеневском сюжете у мастера мелодрамы Фрила и мастера психологической школы Хейфеца расставлены по-своему.

"Детям-радикалам — Базарову и Аркадию Кирсанову — в пьесе Фрила противостоят вовсе не консерваторы-отцы, но сама природа-матушка. А она берет свое легко и быстро: оба нигилиста влюбляются отчаянно, до самозабвения и горьких укоров гордости", — писала после премьеры критик Ольга Егошина.

Режиссер рассказывает, что ставил спектакль о том, как "любовь оказалась сильнее нигилизма", как встреча с женщиной отодвигает революцию в сторону и в конечном счете "любовь оказывается сильнее всего".

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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