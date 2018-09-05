16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Облминстрой расторг договор с СОФЖИ на застройку территории бывшего военгорода №3 Жители трех домов протестуют против строительства дома на ул. Максима Горького Перепланировкой недостроенной высотки на пл. Урицкого для суда займется "ТеррНИИгражданпроект" На проблемной долевке бывшего "Единства" на ул. Димитрова, 74а завершаются монолитные работы В регионе сдано уже 43% от годового плана по вводу жилья

Строительство Строительство и недвижимость

Облминстрой расторг договор с СОФЖИ на застройку территории бывшего военгорода №3

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 61
Версия для печати

Министерство строительства Самарской области через суд добилось расторжения заключенного с СОФЖИ в июне 2015 г. договора о комплексном освоении застроенной территории на ул. Николая Панова в Самаре.

Договор освоения территории был заключен с фондом на пять лет. Речь идет об участке бывшего военного города № 3 в границах ул. Николая Панова, Мичурина и Гая площадью 37,3 тыс. кв. метров. Здесь СОФЖИ планировал построить 82 тыс. кв. м жилья, 30% из которых должно было соответствовать условиям отнесения к жилью экономкласса для передачи в муниципалитет по госцене.

Жилой комплекс, по планам, вместил бы 2,7 тыс. человек. На территории планировались возводить жилые дома высотой 7-16 этажей со встроенным детским садом, библиотекой, торговым центром и физкультурно-оздоровительным центром с бассейном, а также многоэтажный паркинг.   

Однако, согласно материалам КАД ВАС, СОФЖИ в установленные договором сроки — до 20 мая 2018 г. - не построил на участке сети водоснабжения и водоотведения. Более того, в определении суда уточняется, что по состоянию на июнь 2018 г. эти работы еще не были начаты.

Именно в связи с этим министерство обратилось в суд с требованием о расторжении договора, и его требование было удовлетворено.

Напомним, предложения застроить часть территории военного городка №3 в районе ул. Николая Панова и Мичурина жильем уже рассматривались в 2007 году. Тогда инициатива исходила со стороны руководства войсковой части, но желающих застроить площадку так и не нашлось.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Жалнов 28 июня 2018 07:00 Строительство ЖК "У парка" в Самаре встало из-за конфликта застройщика и генподрядчика

Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.

Леонид Гришин 16 июня 2018 08:19 Обновленная четвертая очередь набережной будет радовать самарцев долгие годы

Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.

Дмитрий Лакоценин 11 мая 2018 11:57 "Трансгруз" может построить в 109 квартале 16-этажный дом

Бедное культурное наследие Самары.

Рихагель Оттоля 25 октября 2017 06:36 Дом на Вилоновской/Садовой планируют достроить к концу 2019 года

Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!

Анна Коба 03 октября 2017 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

Фото на сайте

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30