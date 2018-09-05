Облминстрой расторг договор с СОФЖИ на застройку территории бывшего военгорода №3

Министерство строительства Самарской области через суд добилось расторжения заключенного с СОФЖИ в июне 2015 г. договора о комплексном освоении застроенной территории на ул. Николая Панова в Самаре.

Договор освоения территории был заключен с фондом на пять лет. Речь идет об участке бывшего военного города № 3 в границах ул. Николая Панова, Мичурина и Гая площадью 37,3 тыс. кв. метров. Здесь СОФЖИ планировал построить 82 тыс. кв. м жилья, 30% из которых должно было соответствовать условиям отнесения к жилью экономкласса для передачи в муниципалитет по госцене.

Жилой комплекс, по планам, вместил бы 2,7 тыс. человек. На территории планировались возводить жилые дома высотой 7-16 этажей со встроенным детским садом, библиотекой, торговым центром и физкультурно-оздоровительным центром с бассейном, а также многоэтажный паркинг.

Однако, согласно материалам КАД ВАС, СОФЖИ в установленные договором сроки — до 20 мая 2018 г. - не построил на участке сети водоснабжения и водоотведения. Более того, в определении суда уточняется, что по состоянию на июнь 2018 г. эти работы еще не были начаты.

Именно в связи с этим министерство обратилось в суд с требованием о расторжении договора, и его требование было удовлетворено.

Напомним, предложения застроить часть территории военного городка №3 в районе ул. Николая Панова и Мичурина жильем уже рассматривались в 2007 году. Тогда инициатива исходила со стороны руководства войсковой части, но желающих застроить площадку так и не нашлось.