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Сотовая связь Транспорт и связь

Клиенты Tele2 останутся на связи даже при нулевом балансе

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 запускает сервис "SOS-пакет", который гарантирует клиентам доступ к самым важным услугам даже при нулевом балансе счета: в этих случаях они смогут пользоваться мессенджером WhatsApp и навигационными приложениями "Яндекс". Услуга бесплатна, не требует подключения и действует на всех открытых для подключения тарифах линейки "Мой Tele2".

Фото: предоставлено Tele2

При невозможности быстро пополнить счет пользователи сотовой связи часто оказываются в затруднительном положении. Tele2 пересмотрела правило, согласно которому операторы блокируют услуги связи клиентам, когда на счете недостаточно денег для списания абонентской платы. Вопреки сложившимся практикам, Tele2 не закрывает клиенту доступ к самым важным сервисам, даже если на его счете внезапно закончились деньги.

В этом случае на всех открытых тарифах линейки "Мой Tele2" бесплатно и автоматически активируется "SOS-пакет". Tele2 предоставляет клиентам доступ к мессенджеру WhatsApp, а также навигационным приложениям "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Транспорт".

"SOS-пакет" действует как на территории домашнего региона, так и в поездках по России. На тарифах с ежемесячной абонентской платой сервис активируется на трое суток, с посуточной — на один день. Услуга автоматически отключается, как только абонент пополнит счет.

"Любому знакома ситуация, когда на счете внезапно закончились деньги, но нужно срочно связаться с родными или уточнить маршрут, — комментирует директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. — Мы обещаем нашим абонентам, что в подобных обстоятельствах они не останутся без связи. Tele2 сохраняет возможность отправить сообщение, построить маршрут или проверить расписание общественного транспорта даже при нулевом балансе. "SOS-пакет" активируется автоматически и совершенно бесплатен".

Подробнее о сервисе "SOS-пакет" можно узнать на сайте Tele2.

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Последние комментарии

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Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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