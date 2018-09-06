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Театр Культура

"Золотая Маска" проведет в Новокуйбышевске круглый стол "Театры в малых городах"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На фестивале "Золотая Маска" в Новокуйбышевске" в понедельник, 17 сентября, в 15:00 пройдет круглый стол "Театры в малых городах".

Фестиваль привезет участников со всей России: помимо худрука театра-студии "Грань" Дениса Бокурадзе, дискутировать будут директор Серовского театра драмы Наталия Мозжакова, директор Альметьевского драматического театра Фарида Исмагилова, директор Минусинского драматического театра Вячеслав Царенко, худрук Минусинского театра Алексей Песегов, главный режиссер Глазовского театра "Парафраз" Дамир Салимзянов, художественный руководитель Лесосибирского театра "Поиск" Олег Ермолаев, главный режиссер русского драматического театра "Мастеровые" Денис Хуснияров (Набережные Челны). Модератором беседы будет театральный критик,  арт-директор Центра им. Вс. Мейерхольда Елена Ковальская.

Круглый стол посвятят проблемам театров в малых городах России, способам привлечения и сохранения зрительской аудитории, вопросам репертуарной политики, возможностям обновления и творческого развития в условиях ограниченного бюджета.

Генеральный партнер проекта — Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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