"Золотая Маска" проведет в Новокуйбышевске круглый стол "Театры в малых городах"

На фестивале "Золотая Маска" в Новокуйбышевске" в понедельник, 17 сентября, в 15:00 пройдет круглый стол "Театры в малых городах".

Фестиваль привезет участников со всей России: помимо худрука театра-студии "Грань" Дениса Бокурадзе, дискутировать будут директор Серовского театра драмы Наталия Мозжакова, директор Альметьевского драматического театра Фарида Исмагилова, директор Минусинского драматического театра Вячеслав Царенко, худрук Минусинского театра Алексей Песегов, главный режиссер Глазовского театра "Парафраз" Дамир Салимзянов, художественный руководитель Лесосибирского театра "Поиск" Олег Ермолаев, главный режиссер русского драматического театра "Мастеровые" Денис Хуснияров (Набережные Челны). Модератором беседы будет театральный критик, арт-директор Центра им. Вс. Мейерхольда Елена Ковальская. Круглый стол посвятят проблемам театров в малых городах России, способам привлечения и сохранения зрительской аудитории, вопросам репертуарной политики, возможностям обновления и творческого развития в условиях ограниченного бюджета. Генеральный партнер проекта — Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.