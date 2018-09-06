В Самаре открыли скульптурную композицию "Архитектура танца"

В среду, 5 сентября, в сквере на пл. Куйбышева (на пересечении улиц Галактионовской и Вилоновской, напротив Дома актера) открыли скульптурную композицию "Архитектура танца", посвященную творчеству Мариуса Петипа, выдающегося французского и российского солиста балета и балетмейстера, театрального деятеля, стоявшего у истоков зарождения современного российского балета.
В мероприятии приняли участие врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, глава города Елена Лапушкина, гендиректор театра оперы и балета Наталья Глухова, артисты театра, воспитанники хореографической школы и хореографического училища, представители культурной общественности, жители и гости Самары.
2018 год в России посвящен отечественному балету и 200-летию со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа (1818-1910). Его роль в развитии российского балета неоценима. Благодаря Мариусу Петипа русский балет стали называть лучшим в мире. Он сделал более 60 постановок, был удостоен высочайших наград, а также создал свод правил, который до сих пор применяют в искусстве театрального танца и считают основами балетного академизма. Характерной чертой постановок Петипа являются мастерство композиции, виртуозная разработка сольных партий, стройность хореографического ансамбля. До сих пор на сценах лучших театров мира продолжают идти спектакли в хореографии Мариуса Петипа.
В репертуаре Самарского академического театра оперы и балета также есть постановки в хореографии Мариуса Петипа: "Спящая красавица", "Корсар", "Баядерка", "Эсмеральда" и другие.
Установка этой скульптурной композиции играет большую роль в популяризации русского балета как одного из символов культуры нашей страны и причастности Самары к развитию лучших традиций отечественной культуры.
В скульптурной композиции представлены семь абстрактных фигур, которые застыли в балетных па. Каждая из них читается при определенном ракурсе, при наложении друг на друга трех изогнутых линий, блестящих, словно струящихся, лент.
Авторами скульптурной композиции являются Дмитрий и Мария Храмовы. Изготовили ее на средства компании "Пегас-Агро". Установка "Архитектуры танца" завершает мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.
"Сегодня в сквере рядом с театром происходит важное событие — финальный аккорд праздничных мероприятий — установка скульптурной композиции "Архитектура танца". Это счастливое совпадение проектов, реализованных театром и самарскими архитекторами Дмитрием и Марией Храмовыми. Уверен, этот сквер станет новой точкой притяжения горожан и гостей Самары", — отметил глава областного минкульта Сергей Филиппов.
Перед гостями мероприятия выступили артисты балета, струнный квартет, а также были представлены работы из выставочного проекта самарских художников "Великие шаги Мариуса Петипа". Завершилась церемония открытия импровизацией артистов балета "Архитектура танца".
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!