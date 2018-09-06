В Самаре открыли скульптурную композицию "Архитектура танца"

В среду, 5 сентября, в сквере на пл. Куйбышева (на пересечении улиц Галактионовской и Вилоновской, напротив Дома актера) открыли скульптурную композицию "Архитектура танца", посвященную творчеству Мариуса Петипа, выдающегося французского и российского солиста балета и балетмейстера, театрального деятеля, стоявшего у истоков зарождения современного российского балета.

В мероприятии приняли участие врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, глава города Елена Лапушкина, гендиректор театра оперы и балета Наталья Глухова, артисты театра, воспитанники хореографической школы и хореографического училища, представители культурной общественности, жители и гости Самары.

2018 год в России посвящен отечественному балету и 200-летию со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа (1818-1910). Его роль в развитии российского балета неоценима. Благодаря Мариусу Петипа русский балет стали называть лучшим в мире. Он сделал более 60 постановок, был удостоен высочайших наград, а также создал свод правил, который до сих пор применяют в искусстве театрального танца и считают основами балетного академизма. Характерной чертой постановок Петипа являются мастерство композиции, виртуозная разработка сольных партий, стройность хореографического ансамбля. До сих пор на сценах лучших театров мира продолжают идти спектакли в хореографии Мариуса Петипа.

В репертуаре Самарского академического театра оперы и балета также есть постановки в хореографии Мариуса Петипа: "Спящая красавица", "Корсар", "Баядерка", "Эсмеральда" и другие.

Установка этой скульптурной композиции играет большую роль в популяризации русского балета как одного из символов культуры нашей страны и причастности Самары к развитию лучших традиций отечественной культуры.

В скульптурной композиции представлены семь абстрактных фигур, которые застыли в балетных па. Каждая из них читается при определенном ракурсе, при наложении друг на друга трех изогнутых линий, блестящих, словно струящихся, лент.

Авторами скульптурной композиции являются Дмитрий и Мария Храмовы. Изготовили ее на средства компании "Пегас-Агро". Установка "Архитектуры танца" завершает мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.

"Сегодня в сквере рядом с театром происходит важное событие — финальный аккорд праздничных мероприятий — установка скульптурной композиции "Архитектура танца". Это счастливое совпадение проектов, реализованных театром и самарскими архитекторами Дмитрием и Марией Храмовыми. Уверен, этот сквер станет новой точкой притяжения горожан и гостей Самары", — отметил глава областного минкульта Сергей Филиппов.

Перед гостями мероприятия выступили артисты балета, струнный квартет, а также были представлены работы из выставочного проекта самарских художников "Великие шаги Мариуса Петипа". Завершилась церемония открытия импровизацией артистов балета "Архитектура танца".