Самарцы познакомились к Кэрри Брэдшоу

В Самаре прошла вечеринка, посвященная 20-летию легендарного сериала "Секс в большом городе". Идея собрать поклонников картины возникла у телеком-оператора "Дом.ru" и онлайн-сервиса Amediateka. В разгар вечера гостям представили "настоящую" Кэрри Брэдшоу.

Самый популярный проект в истории американского телевидения, который собрал все возможные премии. 6 "Эмми", 8 "Золотых глобусов" и еще больше 30 побед — история, которая стала легендой. Критики считают, что сериал "Секс в большом городе" произвел фурор. Впервые главными героинями стали женщины, "которым немного за тридцать" и они ищут счастья в большом городе. К слову, героинь в картине четыре, но есть и еще один герой — это Нью-Йорк.

Своеобразный юбилей картины— 20-летие отмечали не только за границей, но и в России. В Самаре телеком-оператор "Дом.ru" и онлайн-сервис Amediateka в честь события устроил закрытую вечеринку на крыше ресторана PEOPLEʼS.

Весь вечер гости участвовали в конкурсах, отвечали на каверзные вопросы ведущего, связанные со знанием сериала. Дамы в котельных платьях делали снимки в фотозоне и могли распечатать их на инстапринтере. Самарский стилист Алена Вельмина рассказала о трендах в макияже и представила публике "настоящую" Кэрри — девушку с "пружинистыми" кудрями в розовом топе и знаменитой белоснежной юбке-пачке. Визажисту удалось воссоздать образ главной героини из заставки сериала, тем самым она доказала, что кинозвездой может стать любая.

В честь праздника гости увидели 4 лучших серии сериала и смогли попробовать знаменитый коктейль "Cosmopolitan". Организаторы вечеринки сделали в этот вечер все, чтобы жизнь была как в кино.