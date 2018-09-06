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Шоу-бизнес Светская хроника

Самарцы познакомились к Кэрри Брэдшоу

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошла вечеринка, посвященная 20-летию легендарного сериала "Секс в большом городе". Идея собрать поклонников картины возникла у телеком-оператора "Дом.ru" и онлайн-сервиса Amediateka. В разгар вечера гостям представили "настоящую" Кэрри Брэдшоу.

Самый популярный проект в истории американского телевидения, который собрал все возможные премии. 6 "Эмми", 8 "Золотых глобусов" и еще больше 30 побед — история, которая стала легендой. Критики считают, что сериал "Секс в большом городе" произвел фурор. Впервые главными героинями стали женщины, "которым немного за тридцать" и они ищут счастья в большом городе. К слову, героинь в картине четыре, но есть и еще один герой — это Нью-Йорк.

Своеобразный юбилей картины— 20-летие отмечали не только за границей, но и в России. В Самаре телеком-оператор "Дом.ru" и онлайн-сервис Amediateka в честь события устроил закрытую вечеринку на крыше ресторана PEOPLEʼS.

Весь вечер гости участвовали в конкурсах, отвечали на каверзные вопросы ведущего, связанные со знанием сериала. Дамы в котельных платьях делали снимки в фотозоне и могли распечатать их на инстапринтере. Самарский стилист Алена Вельмина рассказала о трендах в макияже и представила публике "настоящую" Кэрри — девушку с "пружинистыми" кудрями в розовом топе и знаменитой белоснежной юбке-пачке. Визажисту удалось воссоздать образ главной героини из заставки сериала, тем самым она доказала, что кинозвездой может стать любая.

В честь праздника гости увидели 4 лучших серии сериала и смогли попробовать знаменитый коктейль "Cosmopolitan". Организаторы вечеринки сделали в этот вечер все, чтобы жизнь была как в кино.

Гид потребителя

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Энжи Кар 03 июня 2016 09:19 В Самаре прошла "Ночь пожирателей рекламы"

скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас

Николай Бубнов 03 августа 2015 15:51 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!

Александра Юдина 02 августа 2015 21:46 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.

Клавдия Латышева 05 июля 2015 20:05 Экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" сообщил, что в Самаре его хотели зарубить казаки

Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,

Юрий Казачанский 04 апреля 2015 08:49 Гребенщиков оставил самарцев без "Соли"

Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.

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