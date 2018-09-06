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Сотовая связь Транспорт и связь

Роспотребнадзор получил более 200 жалоб на установку передатчиков сотовой связи

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Роспотребнадзор получил более 200 жалоб на установку передатчиков сотовой связи, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Безопасность и правомерность установки вышек сотовой связи во дворах жилых домов и вблизи соцучреждений обсудили на рабочем совещании, которое провела глава Самары Елена Лапушкина в связи с многочисленными обращениями граждан.

К обсуждению обозначенных вопросов были приглашены представители профильных департаментов, главы районных администраций, представители Управления Роспотребнадзора и Роскомнадзора по Самарской области, городской прокуратуры, сотового оператора связи, а также инициативной группы жителей.

Руководитель правового департамента Дмитрий Попов пояснил, что вышки связи устанавливаются на основании постановления правительства РФ № 1300 без предоставления земельных участков, так как не являются объектами капитального строительства.

"Также существует постановление правительства Самарской области № 509, согласно которому определены порядок и условия размещения подобных объектов. В постановлении представлен перечень документов, которые необходимо предоставить для получения разрешения, и в этот перечень не включено санитарно-эпидемиологическое заключение", — пояснил Дмитрий Попов.

Руководитель департамента градостроительства Сергей Дорошенко добавил, что при наличии у заявителя установленного перечня документов администрация не в праве отказать в выдаче разрешения на установку.

"При этом в силу пункта 6.4 части 6 САНПИНа установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения вышек должно проводиться в соответствии с действующими нормами санитарных правил и нормами по электромагнитным излучениям. Эта зона должна определяться соответствующим заключением, но границы зон и ограничений в административных и законодательных регламентах не указаны", — рассказал Сергей Дорошенко.

Обсуждая потенциальную опасность вышек сотовой связи, специалисты из надзорных органов подчеркнули, что в адрес Роспотребнадзора по Самарской области регулярно поступают обращения от граждан.

"Количество обращений за прошедший год составило около 200. Стоит отметить, что большая часть из них к нам поступает из Самары и Тольятти. Люди жалуются на расположение мачтовых сооружений, на качество креплений, и в большей степени переживают за вредность электромагнитных излучений", — рассказала начальник отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Ирина Матюнина.

Также представитель Роспотребнадзора рассказала об излучении, которое создает оборудование, установленное на вышках.

"Передатчики — не те источники электромагнитных полей, которые создают угрозу для здоровья человека. И фактически, чем больше станций, чем меньшей мощностью обладает каждая из них, соответственно, меньше излучений они создают, — пояснила Ирина Матюнина. — За прошлый год мы сделали более 3 тыс. измерений, и нами был зафиксирован всего один случай превышения электромагнитного поля в связи с эксплуатацией базовой станции сотовой связи. Как оказалось, эта станция была установлена с нарушениями правил".

Главы районных администраций также добавили, что вопросы у самарцев вызывает и сам процесс установки мачт: зачастую это происходит в ночной период времени, без предварительного оповещения местных жителей.

"Возмущение жителей вполне обосновано: за одну ночь в их дворе устанавливают объект, о котором они ничего не знают. Ситуацию надо в корне менять: я настоятельно рекомендую вам перед монтажом оборудования проводить информационную работу с людьми, объяснять, что это за объект, для чего нужен, и обязательно пояснять, несет ли он опасность для жизни и здоровья, — обратилась Елена Лапушкина к представителям компании-оператора сотовой связи. — Мы, в свою очередь, должны начать работу по устранению тех пробелов в выдаче разрешения на установку вышек сотовой связи, которые существуют. Дмитрий Владимирович, прошу вас подготовить проект по включению санитарно-эпидемиологического заключения в перечень обязательного пакета документов для выдачи подобных разрешений. Этот проект мы направим на рассмотрение в областное Правительство и Самарскую губернскую думу", — поручила Елена Лапушкина руководителю Правового департамента.

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