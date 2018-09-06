Что смотреть на "Золотой Маске" в Новокуйбышевске

С 7 по 22 сентября в Новокуйбышевске пройдет "Золотая Маска". В региональный проект российской национальной театральной премии и фестиваля вошли три спектакля, круглый стол и мастер-классы.

"Отцы и сыновья", Театр им. Вл. Маяковского, 7 и 8 сентября, в 19:00.

Пьеса ирландца Брайана Фрила написана по роману Тургенева "Отцы и дети". Добротный, подробный спектакль Леонида Хейфеца в 2014 г. открывал филиал Театра им. Маяковского на Сретенке. Московских зрителей здесь сажают в деревянную беседку с льняными шторами, на дачные стулья (художник Владимир Арефьев). В Новокуйбышевске спектакль покажут в большом зале, так что публика будет дальше от актеров, но через райский сад усадьбы Кирсановых наверняка все так же будет течь ручей, который актерам придется перешагивать в разговорах. Сцена в спектакле Хейфеца заставлена горшками с цветами, зонтики — кружевные, мороженое — домашнее, Россия — наше отечество…

Акценты в тургеневском сюжете у мастера мелодрамы Фрила и мастера психологической школы Хейфеца расставлены по-своему. "Детям-радикалам — Базарову и Аркадию Кирсанову — в пьесе Фрила противостоят вовсе не консерваторы-отцы, но сама природа-матушка. А она берет свое легко и быстро: оба нигилиста влюбляются отчаянно, до самозабвения и горьких укоров гордости", — писала после премьеры критик Ольга Егошина.

Режиссер рассказывает, что ставил спектакль о том, как "любовь оказалась сильнее нигилизма", как встреча с женщиной отодвигает революцию в сторону и в конечном счете "любовь оказывается сильнее всего".

"Магадан/Кабаре", Театр "Около дома Станиславского", 18 и 19 сентября, в 19:00.

Спектакль Юрия Погребничко "Магадан/Кабаре" в 2017-м получил "Золотую Маску" в малой форме, в 2010 г. с другим своим спектаклем стал лауреатом сам режиссер.

"Около дома Станиславского" — маленький авторский театр с уникальным стилем. "Что бы ни ставил Юрий Погребничко, спектакли его непременно встраиваются в общий ряд, начатый режиссером несколько десятилетий назад. Впрыгнуть в эту жизнь театра случайному прохожему, наверное, сложно. Не покидать ее никогда, предположу, страшновато. Навещать время от времени — что-то вроде лекарства, приносящего облегчение, — писал после премьеры "Магадан/Кабаре" театральный критик Роман Должанский. — Хотя мир Юрия Погребничко столь же гармоничен, сколь и трагичен — в нем воплощен будто весь опыт русско-советской цивилизации прошлого века".

"Магадан/Кабаре" — очень важный для "Около", почти программный спектакль. В нем есть все, без чего невозможно представить театр Погребничко: концертная форма, странные персонажи, условный Магадан и лагерная тема, шинели и кружевные перчатки, буддистское принятие жизни и русская тоска. И много песен — от французского шансона до Бориса Гребенщикова. Нежность к своей истории — и попытки изжить неизживаемое.

"Колыбельная для Софьи", Минусинский драматический театр, 21 и 22 сентября, 19:00.

Бессловесный спектакль Алексея Песегова по повести Евгения Замятина "Наводнение" получил сразу пять номинаций на "Золотую Маску" 2016 года.

Минусинский театр — один из старейших в Сибири, ведет свою историю с 19 века. Алексей Песегов пришел в театр в 1974 г., освоил почти все театральные профессии и в 2010 г. официально стал художественным руководителем. Авторским театром Песегова Минусинский стал задолго до этого. Театр постоянно участвует в престижных российских фестивалях, пять раз попадал в программу "Золотой Маски".

"Колыбельная для Софьи" сделана в необычном жанре. Не драматический спектакль и не балет, под несмолкающую музыку Ирины Беловой и Евгении Терехиной она пластическим языком рассказывает драматичную историю любовного треугольника. И делает это настолько эмоционально и завораживающе, что не поддаться невозможно.

"В спектакле режиссера Алексея Песегова впервые сценически прочитана неоднократно экранизированная, в том числе и в Европе, повесть Евгения Замятина "Наводнение". Алексей Песегов — яркий представитель авторского театра, выводящего ностальгическую традицию русской психологической сцены на почти экзистенциальный уровень, — пишет театральный критик Ирина Алпатова. — У Песегова и его артистов тишина кричит, а слово порой едва слышно".

Круглый стол и мастер-классы

Помимо спектаклей, "Золотая Маска" готовит обширную специальную программу. Так, 17 сентября в Новокуйбышевске пройдет круглый стол, посвященный проблемам работы театров в малых городах.

Фестиваль привезет участников со всей России: вместе с худруком театра-студии "Грань" Денисом Бокурадзе дискутировать будут директор Серовского театра драмы Наталия Мозжакова, директор Альметьевского драматического театра Фарида Исмагилова, директор Минусинского драматического театра Вячеслав Царенко, худрук Минусинского театра Алексей Песегов, главный режиссер Глазовского театра "Парафраз" Дамир Салимзянов, художественный руководитель Лесосибирского театра "Поиск" Олег Ермолаев, главный режиссер Русского драматического театра "Мастеровые" Денис Хуснияров (Набережные Челны). Модератором беседы будет театральный критик, арт-директор Центра им. Вс. Мейерхольда Елена Ковальская.

Для театральных специалистов пройдет серия профессиональных мастер-классов. С 17 по 20 сентября тренинги по сценической пластике проведет актер, режиссер трюковой пластики, создатель московской студии "Школа ловкости" Владимир Малюгин. Мастер-классы по сценической речи и работе с поэтическим текстом с 21 по 23 сентября будет вести педагог Школы-студии МХАТ, актриса Наталья Волошина. 22 и 23 сентября театральный критик Кристина Матвиенко прочитает открытые лекции на тему "Современный российский театр. Основные направления развития. Самые важные имена и спектакли. Поиски актуальных тем и форм, рождение нового театрального языка".

Программа "Золотой Маски" "Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии" действует с 2000 года. В регионы привозят спектакли, становившиеся номинантами и лауреатами "Золотой Маски". За эти годы региональные фестивали "Маски" прошли в 40 городах, от Архангельска до Южносахалинска. В 2011 г. в программу попала Самара. Базирующийся в Новокуйбышевске театр-студия "Грань" неоднократно становился номинантом и дважды лауреатом премии "Золотая Маска", поэтому городу удалось получить "масочный" проект. Одним из инициаторов и генеральным партнером региональных гастролей "Золотой Маски" выступил Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.