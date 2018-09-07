Власти Сызрани закупят 32 квартиры для переселения из аварийного жилья

Администрация Сызрани объявила аукцион на приобретение квартир в рамках реализации программы "Переселение из аварийного жилого фонда на территории Самарской области до 2018 года".
Согласно аукционной документации планируется приобрести 32 одно-, двух- и трехкомнатные квартиры различной площади.
Общая стоимость контракта составит до 66 млн рублей.
Подрядчика должны определить 14 сентября.
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