В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. В 8:00 открылись все 1783 избирательных участка, которые будут работать до 20:00.
В единый день голосования жители Самарской области выбирают губернатора. На этот пост претендуют шесть кандидатов.
Также жителям региона предстоит выбрать из шести кандидатов на кресло депутата Государственной думы по одномандатному избирательному округу № 158. Напомним, в округ входят: Железнодорожный, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский и Самарский районы Самары, Новокуйбышевск, Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский и Нефтегорский районы, а также часть Волжского района (сельские поселения Верхняя Подстепновка, Воскресенка, Дубовый Умет, Курумоч, Подъем-Михайловка, Рождествено, Сухая Вязовка).
Жители Тольятти и Сызрани, кроме губернатора, также выбирают депутатов представительных органов. Выборы депутатов также проходят в ряде муниципальных районов, городских и сельских поселениях.
На территории Самарской области образован 21 избирательный участок по месту временного пребывания избирателей (из них 16 в Самаре).
Чтобы принять участие в голосовании необходимо прийти на свой избирательный участок с паспортом. Чтобы узнать, где находится нужный избирательный участок можно воспользоваться специальным онлайн-сервисом ЦИК РФ.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...