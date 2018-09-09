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Выборы Власть и политика

В Самарской области проходит единый день голосования

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. В 8:00 открылись все 1783 избирательных участка, которые будут работать до 20:00.

В единый день голосования жители Самарской области выбирают губернатора. На этот пост претендуют шесть кандидатов.

Также жителям региона предстоит выбрать из шести кандидатов на кресло депутата Государственной думы по одномандатному избирательному округу № 158. Напомним, в округ входят: Железнодорожный, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский и Самарский районы Самары, Новокуйбышевск, Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский и Нефтегорский районы, а также часть Волжского района (сельские поселения Верхняя Подстепновка, Воскресенка, Дубовый Умет, Курумоч, Подъем-Михайловка, Рождествено, Сухая Вязовка).

Жители Тольятти и Сызрани, кроме губернатора, также выбирают депутатов представительных органов. Выборы депутатов также проходят в ряде муниципальных районов, городских и сельских поселениях.

На территории Самарской области образован 21 избирательный участок по месту временного пребывания избирателей (из них 16 в Самаре).

Чтобы принять участие в голосовании необходимо прийти на свой избирательный участок с паспортом. Чтобы узнать, где находится нужный избирательный участок можно воспользоваться специальным онлайн-сервисом ЦИК РФ.

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