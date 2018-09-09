В единый день голосования работают горячие линии связи с избирателями

В единый день голосования 9 сентября в Избирательной комиссии Самарской области работает горячая линия по приему обращений от граждан — 8 800 302 21 63.

Круглосуточно работает и горячая линия связи с избирателями Самарской области Общественной палаты Самарской области: тел. 8(846) 33-77-555, 33-77-600, gor.linia2018@yandex.ru, Skype: gor.linia2018.

Также круглосуточно работает и информационно-справочный центр ЦИК России, где звонки принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-222-11-83.

В Информационно-справочном центре избиратели и другие участники избирательного процесса могут:

— получить справочную информацию о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (в пределах соответствующего избирательного округа);

— запросить контактную информацию (адреса и номера телефонов) соответствующих избирательных комиссий;

— получить справочную информацию о проводимых избирательных кампаниях;

— получить разъяснения случаев и порядка письменного обращения в ЦИК России;

— оставить информацию для сведения;

— быть переадресованы по компетенции.