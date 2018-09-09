В единый день голосования работают горячие линии связи с избирателями

В единый день голосования 9 сентября в Избирательной комиссии Самарской области работает горячая линия по приему обращений от граждан — 8 800 302 21 63.
Круглосуточно работает и горячая линия связи с избирателями Самарской области Общественной палаты Самарской области: тел. 8(846) 33-77-555, 33-77-600, gor.linia2018@yandex.ru, Skype: gor.linia2018.
Также круглосуточно работает и информационно-справочный центр ЦИК России, где звонки принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-222-11-83.
В Информационно-справочном центре избиратели и другие участники избирательного процесса могут:
— получить справочную информацию о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (в пределах соответствующего избирательного округа);
— запросить контактную информацию (адреса и номера телефонов) соответствующих избирательных комиссий;
— получить справочную информацию о проводимых избирательных кампаниях;
— получить разъяснения случаев и порядка письменного обращения в ЦИК России;
— оставить информацию для сведения;
— быть переадресованы по компетенции.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...