Жительница Самары: "Голосование на выборах - это мой личный долг"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. Не смотря на раннее утро выходного дня многие самарцы уже успели отдать свой голос.

"Я больше 20 лет работала в бюджетной организации и всегда ходила на выборы. С недавних пор стала пенсионеркой, но на выборы все равно хожу, - рассказывает Мария Стогова, проголосовавшая на участке № 3314. - Это мой личный долг. Возможно, скажу банальную вещь, но если мы не выберем, кто это сделает за нас? Мой выбор - это мое собственное мнение. От меня в какой-то степени зависит будущее города и области. Я пришла на голосование одной из первых, но даже с утра обратила внимание на то, что голосуют не только пенсионеры, но и молодежь. Это радует, ведь будущее - как раз за новым поколением".