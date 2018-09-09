Жительница Самары: "Голосование на выборах - это мой личный долг"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. Не смотря на раннее утро выходного дня многие самарцы уже успели отдать свой голос.
"Я больше 20 лет работала в бюджетной организации и всегда ходила на выборы. С недавних пор стала пенсионеркой, но на выборы все равно хожу, - рассказывает Мария Стогова, проголосовавшая на участке № 3314. - Это мой личный долг. Возможно, скажу банальную вещь, но если мы не выберем, кто это сделает за нас? Мой выбор - это мое собственное мнение. От меня в какой-то степени зависит будущее города и области. Я пришла на голосование одной из первых, но даже с утра обратила внимание на то, что голосуют не только пенсионеры, но и молодежь. Это радует, ведь будущее - как раз за новым поколением".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...