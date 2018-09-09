В Самаре открылся ситуационный центр контроля за соблюдением избирательного законодательства

В день выборов губернатора Самарской области и депутата Государственной думы РФ 9 сентября в Самаре работает ситуационный центр, контролирующий ход голосования и соблюдение законности.
Как сообщает представитель общественности Ирина Скупова, в самом центре работают 30 волонтеров (в две смены по 15 человек), которые осуществляют мониторинг хода голосования с помощью систем видеонаблюдения, установленных на избирательных участках. 756 волонтеров от Общественной палаты Самарской области работают на участках. Вместе с ними наблюдать за соблюдением законности при голосовании будут и представители от различных партий и общественных объединений – всего более 1500 человек.
В центре работает горячая телефонная линия – каждый, заметивший ситуации, требующие проработки, может позвонить по номеру 8-960-812-83-82. Для информации и справок можно обращаться по телефону 331-11-11.
Ситуационный центр уже работал на выборах президента РФ в марте этого года.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...