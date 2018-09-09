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Выборы Власть и политика

В Самаре открылся ситуационный центр контроля за соблюдением избирательного законодательства

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В день выборов губернатора Самарской области и депутата Государственной думы РФ 9 сентября в Самаре работает ситуационный центр, контролирующий ход голосования и соблюдение законности.

Фото: Фото предоставлено автором

Как сообщает представитель общественности Ирина Скупова, в самом центре работают 30 волонтеров (в две смены по 15 человек), которые осуществляют мониторинг хода голосования с помощью систем видеонаблюдения, установленных на избирательных участках. 756 волонтеров от Общественной палаты Самарской области работают на участках. Вместе с ними наблюдать за соблюдением законности при голосовании будут и представители от различных партий и общественных объединений – всего более 1500 человек.

В центре работает горячая телефонная линия – каждый, заметивший ситуации, требующие проработки, может позвонить по номеру 8-960-812-83-82. Для информации и справок можно обращаться по телефону 331-11-11.

Ситуационный центр уже работал на выборах президента РФ в марте этого года.

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