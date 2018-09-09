Ветеран Леонид Зисерсон: "На выборы надо идти, чтобы делать жизнь лучше"

В воскресенье, в Самарской области проходит единый день голосования. Одним из первых свой голос отдал участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов Красного Знамени и Великой Отечественной войны, главстаршина 3-го гвардейского дивизиона торпедных катеров Балтийского флота Леонид Борисович Зисерсон.

"Я всегда так рано встаю. Я ещё молодой, мне 92. К моей бабушке сейчас придут с переносной урной, а я сам пришёл. На выборы надо идти, чтобы делать жизнь лучше. Иначе ради чего мы воевали?", - говорит ветеран.