Избиратель: "Сегодня, как никогда, важно знать, кто может принести пользу нашей стране"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. В регионе выбирают губернатора, депутата Госдумы от округа № 158, депутатов гордум Сызрани и Тольятти. Выборы депутатов также проходят в ряде муниципальных районов, городских и сельских поселениях.

Жители Самары возвращаются с дач и загородных участков, чтобы выполнить свой гражданский долг. Так, 66-летний Ильгиз и Любовь Кузнецова одними из первых пришли отдать свой голос.

"Я приехал с дачи и сразу, не переодеваясь, пошел на участок. Я считаю, что проголосовать должен каждый, особенно молодежь, потому что это выражение гражданской позиции. Голосует сегодня не только Самара, и это хорошо, потому что сегодня как никогда важно знать, кто может принести пользу нашей стране", - считает Ильгиз.

Любовь Кузнецова тоже оставила на время дачные дела и приехала в город на выборы. "Я гражданин, очень исполнительная и пунктуальная. С раннего утра глядела на часы. Проголосовала по всем пунктам: и за двор, и за губернатора и депутата", - рассказала избирательница.