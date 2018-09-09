Избиратель: "Сегодня, как никогда, важно знать, кто может принести пользу нашей стране"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. В регионе выбирают губернатора, депутата Госдумы от округа № 158, депутатов гордум Сызрани и Тольятти. Выборы депутатов также проходят в ряде муниципальных районов, городских и сельских поселениях.
Жители Самары возвращаются с дач и загородных участков, чтобы выполнить свой гражданский долг. Так, 66-летний Ильгиз и Любовь Кузнецова одними из первых пришли отдать свой голос.
"Я приехал с дачи и сразу, не переодеваясь, пошел на участок. Я считаю, что проголосовать должен каждый, особенно молодежь, потому что это выражение гражданской позиции. Голосует сегодня не только Самара, и это хорошо, потому что сегодня как никогда важно знать, кто может принести пользу нашей стране", - считает Ильгиз.
Любовь Кузнецова тоже оставила на время дачные дела и приехала в город на выборы. "Я гражданин, очень исполнительная и пунктуальная. С раннего утра глядела на часы. Проголосовала по всем пунктам: и за двор, и за губернатора и депутата", - рассказала избирательница.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...