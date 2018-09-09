Сергей Березин: "Чтобы чувствовать себя частью страны, нужно участвовать в выборах"

В воскресенье, 9 сентября, в единый день голосования в Самаре работает независимый Ситуационный центр наблюдения за выборами. Первым гостем центра, прокомментировавшим ход голосования, стал известный самарский психолог Сергей Березин.
На выборы ходить нужно, уверен психолог — чтобы внести свой собственный вклад в политическую жизнь страны и губернии. И голосовать нужно так, как подсказывают собственный внутренний голос и убеждения.
"Делать детей, умирать и голосовать надо лично, — считает Сергей Березин. — Если я хочу чувствовать себя частью страны, общества, полноценным гражданином, я должен участвовать в таких событиях, как выборы".
Он добавил, что разговоры о бессмысленности участия в выборах — это деструктивная позиция. Проявляйте гражданскую активность, становитесь наблюдателями, участвуйте в процессе — тогда у каждого появится возможность на что-то влиять и принести какой-то смысл, дискредитировать сам институт выборов, игнорировать их, отказываться голосовать — это наивно, считает Березин.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...