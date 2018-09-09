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Выборы Власть и политика

Сергей Березин: "Чтобы чувствовать себя частью страны, нужно участвовать в выборах"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 сентября, в единый день голосования в Самаре работает независимый Ситуационный центр наблюдения за выборами. Первым гостем центра, прокомментировавшим ход голосования, стал известный самарский психолог Сергей Березин.

На выборы ходить нужно, уверен психолог — чтобы внести свой собственный вклад в политическую жизнь страны и губернии. И голосовать нужно так, как подсказывают собственный внутренний голос и убеждения.

"Делать детей, умирать и голосовать надо лично, — считает Сергей Березин. — Если я хочу чувствовать себя частью страны, общества, полноценным гражданином, я должен участвовать в таких событиях, как выборы".

Он добавил, что разговоры о бессмысленности участия в выборах — это деструктивная позиция. Проявляйте гражданскую активность, становитесь наблюдателями, участвуйте в процессе — тогда у каждого появится возможность на что-то влиять и принести какой-то смысл, дискредитировать сам институт выборов, игнорировать их, отказываться голосовать — это наивно, считает Березин.

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