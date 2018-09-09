Восемнадцатилетний избиратель: "В государстве необходимо многое менять, и я не хочу оставаться в стороне"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. На избирательные участки приходят и люди с большим жизненным опытом, и юные жители, у кого только появилась возможность принять участие в выборах.
На вопрос зачем нужно ходить на выборы 71-летний Юрий Петров ответил: "Для того чтобы завтра не было стыдно. У меня вот родные спрашивают: "Да зачем ты в такую рань - голосовать, все ведь уже заранее известно...", а я не слушаю, все равно иду и голосую".
"Молодежь? Должна, конечно, голосовать, но не для того, чтобы просто пойти, - продолжает избиратель. - Если точно знаешь какой выбор сделаешь и можешь объяснить свою позицию, тогда нужно голосовать. А иначе это бумагомарательство, бланк только испортил - и гуляй... Я вот никогда не пошел, если бы хоть чуть-чуть сомневался. Это ведь кажется, что решается судьба города, а на самом деле - страны".
18-летний Владимир Инжеватов так объяснил свое участие в голосовании: "Решил я пойти на эти выборы только для выражения гражданской позиции, показать что я не безучастное лицо. В государстве необходимо многое менять, и я не хочу оставаться в стороне".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...