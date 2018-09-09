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Выборы Власть и политика

Восемнадцатилетний избиратель: "В государстве необходимо многое менять, и я не хочу оставаться в стороне"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. На избирательные участки приходят и люди с большим жизненным опытом, и юные жители, у кого только появилась возможность принять участие в выборах.

На вопрос зачем нужно ходить на выборы 71-летний Юрий Петров ответил: "Для того чтобы завтра не было стыдно. У меня вот родные спрашивают: "Да зачем ты в такую рань - голосовать, все ведь уже заранее известно...", а я не слушаю, все равно иду и голосую".

"Молодежь? Должна, конечно, голосовать, но не для того, чтобы просто пойти, - продолжает избиратель. - Если точно знаешь какой выбор сделаешь и можешь объяснить свою позицию, тогда нужно голосовать. А иначе это бумагомарательство, бланк только испортил - и гуляй...  Я вот никогда не пошел, если бы хоть чуть-чуть сомневался. Это ведь кажется, что решается судьба города, а на самом деле - страны".

18-летний Владимир Инжеватов так объяснил свое участие в голосовании: "Решил я пойти на эти выборы только для выражения гражданской позиции, показать что я не безучастное лицо. В государстве необходимо многое менять, и я не хочу оставаться в стороне".

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