Алексей Лескин пришел на избирательный участок с семьей

Первый секретарь самарского обкома КПРФ Алексей Лескин пришел на избирательный участок в новокуйбышевской гимназии № 1 с женой и сыновьями. Старший сын голосовал, второй знакомился с процессом. После того как вся семья реализовала свое избирательное право, Алексей Лескин ответил на вопросы прессы.

"Уважаемые земляки, кто сегодня придет на избирательные участки выбирать новую власть, всем хочу передать огромные слова благодарности. Потому что только от нас с вами зависит, как мы будем жить", - обратился Лескин.

Избирательная кампания, на его взгляд, в этом году прошла в рамках правового поля и с высокой политической культурой. "Такого у нас никогда не было. Хотя у нас в Новокуйбышевске всегда нормально проходило голосование, наши наблюдатели — члены комиссии с решающим голосом, постоянно проходят обучение. Наши представители всегда помогают членам участковой комиссии проводить избирательную кампанию в рамках закона", - отметил депутат.

"И предвыборная кампания прошла прекрасно, я думаю, у всех участников избирательного процесса возникло понимание, что выборы приходят и уходят, а жизнь-то остается! Поэтому сегодня все люди с активной гражданской позицией, которые до вечера еще изъявят желание прийти на избирательные участки, будут выбирать как наш родной край будет жить в ближайшие пять лет", - продолжает Лескин.

По его словам, все кандидаты встречались и обсуждали, что сразу же после выборов победитель приглашает остальных претендентов на беседу и принимает все наказы избирателей.

"День выборов продолжается, избирателям с активной позицией хочется сказать: так держать! Молодцы, раз вы душой болеете за свое будущее и будущее своих детей! А к пассивным избирателям еще придет понимание, что важен каждый голос", - заключил депутат.