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Выборы Власть и политика

Алексей Лескин пришел на избирательный участок с семьей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый секретарь самарского обкома КПРФ Алексей Лескин пришел на избирательный участок в новокуйбышевской гимназии № 1 с женой и сыновьями. Старший сын голосовал, второй знакомился с процессом. После того как вся семья реализовала свое избирательное право, Алексей Лескин ответил на вопросы прессы.

Фото: Юлия Рубцова

"Уважаемые земляки, кто сегодня придет на избирательные участки выбирать новую власть, всем хочу передать огромные слова благодарности. Потому что только от нас с вами зависит, как мы будем жить", - обратился Лескин.

Избирательная кампания, на его взгляд, в этом году прошла в рамках правового поля и с высокой политической культурой. "Такого у нас никогда не было. Хотя у нас в Новокуйбышевске всегда нормально проходило голосование, наши наблюдатели — члены комиссии с решающим голосом, постоянно проходят обучение. Наши представители всегда помогают членам участковой комиссии проводить избирательную кампанию в рамках закона", - отметил депутат.

"И предвыборная кампания прошла прекрасно, я думаю, у всех участников избирательного процесса возникло понимание, что выборы приходят и уходят, а жизнь-то остается! Поэтому сегодня все люди с активной гражданской позицией, которые до вечера еще изъявят желание прийти на избирательные участки, будут выбирать как наш родной край будет жить в ближайшие пять лет", - продолжает Лескин.

По его словам, все кандидаты встречались и обсуждали, что сразу же после выборов победитель приглашает остальных претендентов на беседу и принимает все наказы избирателей.

"День выборов продолжается, избирателям с активной позицией хочется сказать: так держать! Молодцы, раз вы душой болеете за свое будущее и будущее своих детей! А к пассивным избирателям еще придет понимание, что важен каждый голос", - заключил депутат.

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