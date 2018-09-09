Алексей Лескин пришел на избирательный участок с семьей

Первый секретарь самарского обкома КПРФ Алексей Лескин пришел на избирательный участок в новокуйбышевской гимназии № 1 с женой и сыновьями. Старший сын голосовал, второй знакомился с процессом. После того как вся семья реализовала свое избирательное право, Алексей Лескин ответил на вопросы прессы.
"Уважаемые земляки, кто сегодня придет на избирательные участки выбирать новую власть, всем хочу передать огромные слова благодарности. Потому что только от нас с вами зависит, как мы будем жить", - обратился Лескин.
Избирательная кампания, на его взгляд, в этом году прошла в рамках правового поля и с высокой политической культурой. "Такого у нас никогда не было. Хотя у нас в Новокуйбышевске всегда нормально проходило голосование, наши наблюдатели — члены комиссии с решающим голосом, постоянно проходят обучение. Наши представители всегда помогают членам участковой комиссии проводить избирательную кампанию в рамках закона", - отметил депутат.
"И предвыборная кампания прошла прекрасно, я думаю, у всех участников избирательного процесса возникло понимание, что выборы приходят и уходят, а жизнь-то остается! Поэтому сегодня все люди с активной гражданской позицией, которые до вечера еще изъявят желание прийти на избирательные участки, будут выбирать как наш родной край будет жить в ближайшие пять лет", - продолжает Лескин.
По его словам, все кандидаты встречались и обсуждали, что сразу же после выборов победитель приглашает остальных претендентов на беседу и принимает все наказы избирателей.
"День выборов продолжается, избирателям с активной позицией хочется сказать: так держать! Молодцы, раз вы душой болеете за свое будущее и будущее своих детей! А к пассивным избирателям еще придет понимание, что важен каждый голос", - заключил депутат.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...