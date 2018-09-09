Худрук СамАрта Павел Маркелов: "Не вижу ни одной убедительной причины не ходить на выборы"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. На участке в Самарском энергетическом колледже свой голос отдал художественный руководитель театра "СамАрт" Павел Маркелов.

"Я никогда не понимал позиции людей, которые почему-то игнорируют выборы, - говорит он. - Я не вижу ни одной убедительной причины на них не ходить. Даже если у людей складывается какая-то иллюзия, что все решено или в этом роде, то в любом случае имеет смысл прийти на выборы, чтобы опровергнуть эту позицию и вступить в некий диалог с теми людьми, которые якобы что-то "решили".

По словам Павла Маркелова, выборы у него ассоциируются с праздником, а само голосование дает надежду на то, что все должно состояться так, как хочется: "Каждый человек имеет возможность приложить к этому буквально свою руку, поставив галочку. И мне кажется, что не надо никаких других причин, чтобы сходить. Это личное участие в своём будущем, будущем своих близких, соседей".

"У актеров и режиссеров выходные дни, праздничные являются самыми что ни на есть рабочими. Сейчас я забежал на избирательный участок перед репетицией большой премьеры, которую мы представим зрителями в декабре. Прекрасная пьеса "Ромео и Джульетта". Также у нас идёт фестиваль, сегодня уже крайний день, и вечером мы будем закрывать его торжественным аккордом", - поделился худрук СамАрта.