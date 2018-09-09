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Выборы Власть и политика

Константин Титов: "Во время избирательной кампании была создана конкурентная среда"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ситуационный центр наблюдения за выборами посетил заместитель председателя Общественной палаты, экс-губернатор Самарской области Константин Титов.

Константин Титов: "Во время избирательной кампании была создана конкурентная среда" Константин Титов: "Во время избирательной кампании была создана конкурентная среда"
Фото: Архив «ВН»

По мнению Константина Титова, отношение людей к выборам меняется в положительную сторону. Многое зависит от расстановки политических сил, от особенностей того исторического периода, который переживает вся страна. Очень большое значение имеют личности кандидатов на пост губернатора Самарской области — это вносит дополнительную интригу и придает интерес.

"На этих выборах хорошо и грамотно была проведена работа по привлечению людей на голосование. Помимо каких-то традиционных и предсказуемых ходов — плакатов, роликов и т. п., были созданы дискуссионное поле и конкурентная среда. Важные для развития региона и жизни людей вопросы обсуждались, высказывались мнения экспертов, разные точки зрения — всё это способствовало привлечении внимания избирателей", — заметил зампред Общественной палаты.

Для жителей губернии есть и дополнительный стимул идти на выборы — чем выше будет явка, тем солиднее и весомее новый губернатор будет чувствовать себя при общении с администрацией президента РФ.

Положительно оценил Константин Титов и работу cитуационного центра. "Многие все время сомневаются в качестве подсчета голосов, прозрачности работы избиркомов. Автоматизация и технологизация процесса голосования и наблюдения за ним помогут снять такие претензии. Лично я считаю, что, например, автоматические урны надо внедрять повсеместно", — считает Титов.

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