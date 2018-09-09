Константин Титов: "Во время избирательной кампании была создана конкурентная среда"

Ситуационный центр наблюдения за выборами посетил заместитель председателя Общественной палаты, экс-губернатор Самарской области Константин Титов.
По мнению Константина Титова, отношение людей к выборам меняется в положительную сторону. Многое зависит от расстановки политических сил, от особенностей того исторического периода, который переживает вся страна. Очень большое значение имеют личности кандидатов на пост губернатора Самарской области — это вносит дополнительную интригу и придает интерес.
"На этих выборах хорошо и грамотно была проведена работа по привлечению людей на голосование. Помимо каких-то традиционных и предсказуемых ходов — плакатов, роликов и т. п., были созданы дискуссионное поле и конкурентная среда. Важные для развития региона и жизни людей вопросы обсуждались, высказывались мнения экспертов, разные точки зрения — всё это способствовало привлечении внимания избирателей", — заметил зампред Общественной палаты.
Для жителей губернии есть и дополнительный стимул идти на выборы — чем выше будет явка, тем солиднее и весомее новый губернатор будет чувствовать себя при общении с администрацией президента РФ.
Положительно оценил Константин Титов и работу cитуационного центра. "Многие все время сомневаются в качестве подсчета голосов, прозрачности работы избиркомов. Автоматизация и технологизация процесса голосования и наблюдения за ним помогут снять такие претензии. Лично я считаю, что, например, автоматические урны надо внедрять повсеместно", — считает Титов.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...